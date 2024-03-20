Король Нидерландов Виллем-Александр посетил учения украинских бойцов (фото)

Монарх прибыл на полигон, где бойцов ВСУ обучают нидерландские инструкторы в рамках программы Interflex. Король пообщался с украинскими военными и оценил ход их подготовки.

Украинские защитники проходят учения в Великобритании, где их тренируют военные Нидерландов. Во время отработок по боевой работе их посетил король Нидерландов Виллем-Александр, сообщает пресс-служба монарха.

Так, 20 марта, монарх прибыл на полигон, где продолжаются учения бойцов ВСУ в рамках программы Interflex по поддержке Вооруженных сил Украины. Король Нидерландов пообщался с украинскими военными и оценил ход их подготовки.

Тренировки проходят на одном из британских полигонов, где реалистично воссоздана урбанизированная местность: многоэтажные частные дома, мини-гостиницы, огороды и сады, хозяйственные помещения, заборы и ограждения. Украинских армейцев готовят лучшие инструкторы и инструкторы из Великобритании, Австралии, Дании, Канады, Литвы, Эстонии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Операция Interflex создана для подготовки украинских военных по стандартам Королевских вооруженных сил Великобритании. Программа организована Соединенным Королевством совместно со странами-участницами Объединенного экспедиционного корпуса и другими союзниками. Обучение финансируется Великобританией в рамках общей поддержки Украины. Interflex поддерживается не только Нидерландами, но и Канадой, Швецией, Норвегией, Данией, Австралией, Новой Зеландией и Финляндией.

Напомним, что минобороны Бельгии показало обучение пилотов ВСУ на F-16. Продолжительность миссии — восемь недель. В течение этого времени завершат обучение три группы украинцев: пилоты F-16, инженеры, планировщики миссий.