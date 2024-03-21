Житель Купянска перешел на сторону РФ и конвоировал участников АТО (фото)

Псевдоправоохранитель в Харьковской области во время оккупации войска РФ осуществлял пропускной режим на блокпостах, проверял документы на транспортные средства.

Во время оккупации Купянска 46-летний мужчина решил работать "полицейским" и конвоировал участников АТО. Подробности в Telegram-канале сообщила Харьковская областная прокуратура.

Местный житель добровольно сотрудничал с врагом. Он вызвался работать в должности "полицейского-водителя группы конвойной службы Управления внутренних дел ВГА Харьковской области". Оккупантам предоставил "объяснения", где указал информацию и адрес знакомого ему участника АТО. Псевдоправоохранитель впоследствии осуществлял пропускной режим на блокпостах, проверял документы на транспортные средства и тому подобное.

Накануне освобождения части Харьковской области мужчина сбежал на территорию России, где находится и сейчас. Он объявлен в розыск.

Коллаборационисту украинская судебная инстанция огласила приговор в 12 лет заключения. Срок отбытия им наказания начнет исчисляться с момента его фактического задержания.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в январе коллаборационистка, которая готовит детей из Крыма к войне с Украиной, получила подозрение. По информации СБУ, Ани Григорян возглавляет так называемый "центр военно-патриотического воспитания "Авангард", где школьников готовят к боевым действиям. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

В декабре в Украине осудили еще трех коллаборационистов. По информации следствия, предателями оказались житель Луганской области и двое жителей Харьковской области. Они работали на врага во время оккупации украинских населенных пунктов. Одним из осужденных начал сотрудничать с врагом после начала полномасштабного вторжения. Еще одной предательницей оказалась жительница Купянского района. Также, по материалам Службы безопасности Украины, осудили бывшего чиновника одного из коммунальных предприятий Луганской области.