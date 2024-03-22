Си Цзиньпин — это самый могущественный лидер Китая со времен Мао Цзэдуна, который все настойчивее стремится решить "тайваньский вопрос".

Тайвань станет критической проверкой готовности мирового сообщества защищать самобытную демократию от авторитарного экспансионизма Китая.

Фокус перевел статью Винсента Чао о важности выживания демократии на Тайване.

В недавнем специальном репортаже для CNN "Тайвань: незавершенное дело" ведущий Фарид Закария затронул глубинные причины ситуации по обе стороны Тайваньского пролива. Освещая историю, мотивы и реалии сторон, он метко заметил, что сложностями в отношениях между Тайванем и Китаем нужно "управлять, а не решать". Любая ошибка в регулировании напряженности, отмечает он, может превратить противостояние в конфликт с тяжелейшими последствиями для всех вовлеченных сторон.

Однако его политические рецепты не соответствуют действительности. Начнем с того, что он не называет ответственных за нынешние реалии по обе стороны Тайваньского пролива, а это чревато ложным представлением о равной вине всех основных заинтересованных сторон: Китаем, Соединенными Штатами и Тайванем. Из трех сторон только одна стремится изменить статус-кво – основу мира и стабильности в Тайваньском проливе. При Си Цзиньпине – самом могущественном китайском лидере со времен Мао Цзэдуна – Пекин все настойчивее стремится решить свой "тайваньский вопрос".

При Си Цзиньпине Пекин все настойчивее стремится решить свой "тайваньский вопрос"

Последствия этой решимости видны и ощутимы на улицах Тайбэя. Истребители Народно-освободительной армии регулярно пересекают срединную линию Тайваньского пролива – только за прошлую неделю это сделали 14 самолетов, что повышает риск столкновений и аварий. Корабли ВМС НОАК действуют в поразительной близости от береговой линии Тайваня. Масштабные китайские военные учения прошли после президентских выборов на Тайване в январе. Недавняя кампания по дипломатической изоляции Тайваня также принесла свои плоды, когда один из немногих тихоокеанских союзников Тайваня, Науру, перешел на сторону Пекина.

Велико искушение рассматривать эти действия как свидетельство ухудшения отношений, ответственность за которые несут все стороны. Однако при ближайшем рассмотрении можно обнаружить четкие признаки эскалационного поведения исключительно со стороны Пекина, стремящегося положить конец миру на Тайваньском проливе, нарушить основанный на правилах международный порядок и представить концепцию объединения как неизбежную для народа Тайваня. В данном случае нет никакой равной вины, поскольку КНР ясно дала понять о своих намерениях: объединение должно быть высшим приоритетом. Мир больше не стоит на повестке дня.

Эти темы затрагиваются в репортаже CNN, который представляет контекст нынешних идей китайской коммунистической партии об историческом наследии и национальной идентичности. Однако сделанные выводы чрезмерно упрощают сложную ситуацию, которая есть и будет оставаться непростой. Легко утверждать, что все "три стороны должны продолжать диалог", но это заявление не отражает действительности: с 2016 года КНР разорвала все каналы связи с демократически избранным правительством Тайваня, несмотря на усилия Вашингтона и Тайбэя, направленные на обратное.

Аналогичным образом, пункт о недопущении провокаций не учитывает, что Пекин все чаще прикрепляет этот ярлык ко всем действиям в поддержку Тайваня, включая визиты представителей Конгресса и закупки оружия, которые стали обычным делом с 1970-х годов. Таковы нюансы, необходимые для понимания тонкостей ситуации. Все это необходимо, когда мы думаем о реальных рецептах, которые внесли бы значительный вклад в мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Избранный президент Лай Чин-тэ стремится поддерживать статус-кво в отношениях между Китаем и США Фото: Fox News

Ясно, что все это не умаляет роли Тайваня в этой критической ситуации. На протяжении последних восьми лет президент Цай Ин-вэнь балансировала между усилиями по укреплению безопасности Тайваня и избегала действий, которые могли бы привести к обострению напряженности на Тайваньском проливе. Избранный президент Лай Чин-тэ стремится делать то же самое: поддерживать статус-кво в отношениях между двумя сторонами, одновременно укрепляя глобальное партнерство и наращивая оборонное сдерживание. Оба президента ясно дали понять, что Тайвань должен активно содействовать миру в регионе.

О Китае нельзя сказать того же. Под руководством Си Цзиньпина Пекин все больше превращается в ревизионистскую державу, желающую изменить статус-кво в отношениях между берегами пролива. Что еще более тревожно, он делает это в условиях глобального противостояния между авторитарными тенденциями и демократическими ценностями. Война в Украине уже показала хрупкость международного мира. Следовательно, государства должны быть не столько мечтательными в своих представлениях о мире, сколько реалистичными в срочности и масштабах своих действий.

Тайвань станет критической проверкой готовности мирового сообщества защищать самобытную демократию от авторитарного экспансионизма. Он покажет, сможет ли мировое сообщество совместными усилиями предотвратить катастрофу огромных масштабов – такую, которая не оставит равнодушным ни один уголок мира. Для этого, как отмечает Закария, необходимо "очень осторожно подходить к вопросу урегулирования". Но при этом мы должны называть безответственных игроков по именам – в противном случае мы противоречим сами себе и нашему общему стремления к миру.

Об авторе

Винсент Чао — бывший советник по внешней политике избранного президента Лай Чинг-те, в последнее время возглавлявший отдел международных отношений Демократической прогрессивной партии.