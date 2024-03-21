Парламент принял законопроект о льготах военным и полицейским: о чем идет речь (фото)

Депутаты поддержали возможность пребывания воинов на лечении до года, в частности за границей, без необходимости через 4 месяца проходить ВВК и на уровне закона установили денежную выплату в размере 15 миллионов гривен семье защитника, погибшего на войне.

Депутаты Верховной Рады во втором чтении приняли законопроект № 10313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Об этом сообщил народный депутат от политической партии "Голос" Ярослав Железняк.

В целом, как отмечает нардеп, соответствующий законопроект поддержали 296 депутатов. Перед этим комитет доработал документ:

поддержали возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в частности за рубежом, без необходимости через четыре месяца проходить военно-врачебную комиссию;

установили на уровне закона денежную выплату в размере 15 миллионов гривен семье военного, погибшего на войне.

Как ранее сообщали в Министерстве обороны Украины, также этот документ предусматривает решение и других проблемных вопросов соцсферы в армии:

предоставляется возможность получения одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения в полном размере;

устанавливается возможность для раненых военнослужащих на основании решения ВВК находиться на лечении за границей более четырех месяцев при такой необходимости;

устанавливаются нормы, касающиеся недопущения нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальными домогательствами;

решается вопрос обеспечения кадрами в капелланской службе, предоставляя разрешение брать гражданских на должности военных капелланов.

В то же время этот законопроект предусматривает введение новых полномочий для государственных органов по вопросам гуманитарной помощи, касающихся обязательной проверки качества гуманитарной помощи, которую предоставляют Силам обороны. А еще — устанавливает ответственность за отсутствие официального контроля качества товаров (предметов) гуманитарной помощи.

Напомним, что 9 августа 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все, кто привлечен к защите Украины во время войны должны получить доплаты. Речь идет о военнослужащих, спасателях и правоохранителях.