РФ поставила Европу перед выбором: усилить оборону или защитить социальные расходы, — WSJ

Западноевропейским странам, если США не помогут, придется перестроить общественные договоры, потому что для построения мощной обороны нужны сотни миллиардов.

Европейские страны осознают опасность со стороны РФ, но они стоят перед выбором. Если США отступят, то построение мощной обороны потребует изменения социальной модели Европы, которая возникла после холодной войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Вероятный кандидат в президенты Дональд Трамп ставит под сомнение будущее США в НАТО. Российские войска продолжают наступление в Украине, поэтому европейские лидеры начали говорить об угрозе безопасности континента. Война и спор с США выявила пробелы в военном потенциале Европы, которой надо годами наращивать финансирование обороны.

Евросоюз проведет 21 марта встречу по обороне. Впереди болезненные решения, пишут журналисты. Укрепление европейской безопасности требует увеличения расходов на оборону. При этом в ЕС замедляется экономический рост и достижение целевых 2% расходов на оборону в НАТО потребует отмены увеличения социальных программ.

"Вы должны изменить общественный договор", — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, который предупредил, что Россия в конце концов нападет на страны НАТО, если она не потерпит поражение в Украине.

Согласно анализу аналитического центра Международного института стратегических исследований 2019 года, Европе понадобится не менее 20 лет, чтобы создать европейские силы, способные остановить российское вторжение в Литву и соседние части Польши без США. Это может стоить 420 млрд долларов.

Украина уничтожила огромное количество российской техники, но европейские чиновники говорят, что Москва может восстановить армию в течение нескольких лет после завершения войны. НАТО тем временем исчерпали свои запасы, чтобы дать оружие Украине.

"Это сводится к политической воле в сочетании со способностью объяснить общественности, что мы на самом деле должны делать. Чем ближе ты становишься к России, тем легче это получается", — сказала Анна Вислендер, директор Северной Европы Атлантического совета.

Европа годами сокращала расходы на армию. Если в 1970-х годах Бельгия могла отправить в Германию 50 тысяч бойцов, то после вторжения РФ в Украину, они смогли отправить в Румынию 300 бойцов. Поэтому большинство европейских правительств будет болезненно принимать изменения.

Напомним, 19 марта в Германии заявили о планах возобновить производство ядерного оружия.

Также сообщалось, что европейским членам НАТО не хватает 65 млрд евро для выполнения оборонных обязательств.