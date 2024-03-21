Глава военного комитета НАТО прибыл в Киев и встретился с Кулебой: о чем разговаривали

Среди ряда обсуждаемых тем стали ожидания от предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Среди прочего собеседники обсудили ожидания от Вашингтонского саммита НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Украинский министр на встрече указал на важную роль стран-членов Североатлантического альянса в обеспечении ВСУ всей необходимой помощью для противостояния российскому полномасштабному вторжению. Кроме того, Дмитрий Кулеба призвал партнеров в дальнейшем поддерживать украинскую армию, в частности предоставить Киеву критически важные виды вооружений и военной техники.

К тому же среди других тем, о которых шла речь на встрече, стали перспективы дальнейшего обеспечения подготовки ВСУ и активного сотрудничества оборонных индустрий Украины и ее партнеров.

Отдельно Кулеба призвал НАТО усилить поддержку Украины, в первую очередь, через поставки летального вооружения, возобновить практику тренировки в нашей стране, а также развернуть здесь ремонтные базы.

Отметим, что сегодня, 21 марта, свой первый с начала войны визит в Украину осуществляет председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он уже выступил перед участниками Киевского форума по безопасности и отметил, что шведский флаг не будет единственным сине-желтым, который будет развеваться в штаб-квартире Альянса.

К тому же Бауэр заявил, что "глубоко уважает" мужество и силу украинцев, которые они уже успели показать в течение двух лет противостояния агрессии РФ.

Напомним, что 16 февраля представитель Государственного департамента США Даниэл Сайзек заявил, что Украина на нынешнем саммите НАТО в Вашингтоне не получит приглашение вступление в Альянс. По словам чиновника, такого сценария не стоит ожидать до завершения войны.

К тому же 28 января генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что приглашение Украины в НАТО состоится "на определенном этапе" и заверил, что поддержка Киева со стороны Альянса продолжится.