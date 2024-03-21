Пессимизм не поможет: Украина может выиграть войну, для этого есть основания, — адмирал НАТО

По словам председателя военного комитета Североатлантического Альянса Роба Бауэра, союзникам Украины не нужно допускать тех же ошибок, что и в 2023 году, когда ожидания от Киева были чересчур оптимистичными.

Есть все основания уверенно считать, что Украина способна одержать победу в войне. Об этом 21 марта заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил на Киевском форуме по безопасности.

Офицер Альянса отметил, что ситуация в Украине далека от простой, и в 2023 году мир был слишком оптимистичен относительно ее перспектив.

"Нам не следует допустить той же ошибки, становясь излишне пессимистичными в 2024 году. Пессимисты не достигают победы в войнах. И если присмотреться к фактам: есть все основания верить в способность Украины преуспеть", — подчеркнул Бауэр.

Адмирал отметил, что главная потребность Украины сегодня — помощь союзников.

"Союзники по НАТО и многие другие страны в мире оказывают невиданную поддержку Украине, и это действительно изменило обстановку. Но Украине нужна еще большая поддержка. И она нужна сейчас", — добавил он.

Бауэр подчеркнул, что время в Украине измеряется не днями, неделями или месяцами, а человеческими жизнями.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с председателем военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Среди прочего собеседники обсудили ожидания от Вашингтонского саммита НАТО. В своем выступлении Бауэр отметил, что шведский флаг не будет единственным сине-желтым, который будет развеваться в штаб-квартире Альянса.

Ранее, 28 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приглашение Украины в НАТО состоится "на определенном этапе" и заверил, что поддержка Киева со стороны Альянса продолжится.