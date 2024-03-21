Хотел сбежать, пока выписывают штраф: в полиции объяснили "похищение человека" в Черновцах

Жители Черновцов сняли, как мужчины в камуфляже заталкивали в бус мужчину, пока полицейские никак на это не реагировали. В ведомстве объяснили, что схватка происходила между пассажирами машины.

В Черновцах люди в военной форме поймали и силой заталкивали в автобус мужчину. Об этом свидетельствуют видео, обнародованные 21 марта в соцсетях.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Главной. На кадрах видно, что поблизости стояли сотрудники полиции, но на своеобразную "игру в квача" не реагировали.

"Что это происходит вообще? Похищение человека", — отметили в сети.

Реакция полиции

В патрульной полиции Черновицкой области заявили, что мужчина пытался воспользоваться возможностью и сбежать, а другие пассажиры машины его поймали. Принадлежал ли бус ТЦК, не уточняется.

"Сегодня, около 12 часов, на улице Главной в Черновцах, за превышение скоростного режима полицейские остановили транспортное средство Mercedes. Во время рассмотрения дела об административном правонарушении из автомобиля выбежал мужчина, которого же сразу догнали пассажиры", — заявили в полиции.

Пресс-служба ведомства призвала не распространять непроверенную информацию.

Публикация пресс-службы полиции от 21 марта Фото: Скриншот

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором заталкивают в автобус мужчину во Львове. В областном ТЦК заявили, что возбудили против него уголовное дело.

В СМИ информировали, что румынские пограничники задержали 25-летнего сына работника ТЦК. Он пытался на надувной лодке переплыть Дунай.