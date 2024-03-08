В Черновцах полицейская угрожала школьникам: реакция родителей и Нацполиции (видео)

Директор Черновицкой гимназии №5 "Интеграл" объяснила, что в учебном заведении провели обычную воспитательную беседу. Между тем на записях слышно, как детей высмеивают за внешний вид.

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Школьники 5-В класса Черновицкой гимназии №5 "Интеграл" имели беседу с работницей ювенального отдела местного управления Национальной полиции. Как заявили родители, полицейская высмеивала внешний вид детей, заставляла делать чрезмерное количество физических упражнений, угрожала колонией и интернатом, обещала познакомить родителей с Терцентром комплектования. Родители обратились в управление образования Черновицкого горсовета, требуя уволить директора гимназии, которая допустила такие действия правоохранительницы. В полиции пообещали, что выяснят обстоятельства инцидента, сообщили на портале "Суспільне Чернівці".

О событиях в Черновицкой гимназии №5 "Интеграл" рассказала в Instagram пользовательница с ником inna_kozub — указывает, что она мать одного из учеников. Автор опубликовала фото 25 школьников и объяснила — что это 5-В класс, который 6 марта встретился с работницей ювенальной полиции.

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Полицейская провела беседу с детьми, разрешения на которую родители не давали, отмечается в заметке. На беседе присутствовала классная руководительница и школьный психолог. По словам женщины, учеников заставляли до изнеможения выполнять физические упражнения, а если у них не получалось, то "ребенка снизу били ногой в живот". Некоторых довели до слез. При этом якобы звучали угрозы оштрафовать родителей и угрозы отправить их в ТЦК и на войну.

"Самое главное — это страх, который пережили дети. Со слов сына, они боялись дышать, со слезами в глазах сидели все".

Похожий разговор также состоялся с детьми старших классов, отметила автор.

Родители в первую очередь обратились к директору Вере Ивановне Сопетник, — говорится в заметке. В ответ услышали, что ничего чрезвычайного не произошло.

"Это профилактическая работа с детьми !!!" — приведены слова чиновницы.

Инцидент в Черновцах — действия полицейской — действия полицейской Фото: Скриншот Инцидент в Черновцах — реакция родителей Фото: Скриншот

Детали событий в гимназии "Интеграл" в Черновцах

В паблике "Хорошие Черновцы" добавили некоторые подробности к событиям в гимназии, о которых рассказала пользовательница соцсетей с ником Mr Kolianchak. Указывают имя полицейской — Диана Витальевна Рожкова. Опубликована аудиозапись, на которой неизвестная женщина требует от девочек, чтобы они "подняли патлы". Также заставляют поднять вверх руки, чтобы показать, что у них короткие кофточки. В определенный момент появляется требование объяснить, что такое приложение и из чего состоит предложение.

Инцидент в Черновцах — детали событий в гимназии Фото: Скриншот

Инцидент в Черновцах — ответ полиции

Отметим, на портале "Суспільне Чернівці" опубликовали ответ пресс-секретаря ГУ Национальной полиции в Черновицкой области Каролины Маришевой. По ее словам, правоохранители проведут проверку фактов, о которых узнала на основе сообщений в соцсетях и соответствующих аудиозаписях.

В репортаже журналистов есть ответ директора гимназии. Женщина объяснила, что детей пытались научить правильному поведению.

"Подумали, что расскажем детям об их обязанностях, а не только об их правах. Они приходят в школу учиться, у них должен быть надлежащий внешний вид".

Реакция управления образования Черновицкого горсовета также есть в репортаже. Начальница управления образования Наталья Ткачук заявила, что "ситуация не может никого оставить равнодушным". По ее словам, проведут служебное расследование и будет "обращение в правоохранительные органы".

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других инцидентах в Черновцах. Например, в декабре 2023 года работники Терцентра комплектования в поисках мужчин посетили местный рынок. О действиях военкома из этой области даже писали на порталах западных СМИ: описывали возможные нарушения во время мобилизации.

Напоминаем, в Верховной Раде решают, будут ли мобилизовать полицейских. Тем временем представители ТЦК рассуждают, что сможет рекрутинг решить проблемы с нехваткой людей в армии.