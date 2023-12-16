"Похитители людей" или борьба с уклонистами: NYT оценил ужесточение мобилизации в Украине

Западные СМИ пишут об ужесточении мобилизации и случаях нарушения закона и превышения полномочий сотрудниками ТЦК. Официальные представители военкоматов уверяют, что усиления призыва нет и не предвидится, а раздача повесток на улицах — это борьба с уклонистами.

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Украинские мужчины сообщают о случаях неправомерного призыва на военную службу, непрофессиональных заключениях ВВК и тактике принудительной мобилизации. В то же время в ТЦК отрицают ужесточение мобилизации и говорят, что в ближайшее время таких изменений не будет. О том, как проходит мобилизация в Украине рассказало издание The New York Times.

"В условиях, когда ВСУ сталкиваются с растущей смертностью и тупиковой ситуацией на поле боя, армейские вербовщики становятся все более агрессивными, пытаясь пополнить ряды солдат, в некоторых случаях забирая мужчин с улиц и отправляя их в ТЦК, используя запугивание и даже физическую силу", – пишет NYT.

При этом в Полтавском ТЦК заявили, что ужесточения мобилизации нет и не предполагается в ближайшее время, так как штат сотрудников ТЦК за все время войны не расширялся.

Спикер областного полтавского ТЦК Роман Истомин отметил, что вручение повесток на улицах вызвано, в первую очередь, несоблюдением гражданами правил воинского учета, и является всего лишь вынужденной мерой.

"Во время адресного оповещения по квартирам было обнаружено, что многие граждане нарушают правила учета и не сообщают своевременно об изменении места жительства. Именно этот фактор стал ключевым. Поэтому начали оповещать на блокпостах, на улицах, то, что так не нравится гражданам", – рассказал Истомин.

Спикер отметил, что повестки, которые вручают на улицах, это собственно не мобилизация, в вызов в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

The New York Times, ссылаясь на собственные источники в Украине среди юристов, активистов, военнообязанных граждан и членов их семей, пишет, что жесткая тактика мобилизации направлена ​​не только на уклонистов от призыва, но и на людей, которые имеют отсрочку от мобилизации.

"Это признак того, что перед украинскими военными стоят серьезные проблемы, связанные с поддержанием численности войск в войне с большими потерями и против гораздо более крупного противника", – пишет издание.

По словам Романа Истомина, сейчас добровольцев стало намного меньше по сравнению с первыми месяцами войны. Поэтому мобилизуют в основном немотивированных мужчин.

"В таком случае Украина должна сдаться, если не призывать немотивированных. Но, как показывает практика, когда немотивированный сейчас гражданин проходит обучение, он как минимум привыкает к мысли, что он теперь военнослужащий, привыкает к ответственности и приобретает определенную мотивацию уже на фронте", – уверен военный.

Напомним, командир 3 ОШБр назвал мобилизацию в Украине "абсурдом и сюром". По мнению Петра Горбатенко, правила нужно изменить, а мобилизация должна проводиться жестче и в более широком формате. Он считает, что необходимо мобилизовать студентов и "максимально всех".

Ранее Фокус писал, что министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что право председателя сельского совета лично формировать и подписывать повестки предусмотрено постановлением Кабмина.