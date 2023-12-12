Не только спортзалы и храмы: в Черновцах работники ТЦК устроили рейд на рынке, — СМИ

Автор видео рассказала журналистам, что люди в военной форме пытались скрутить мужчину, а также угрожали ей разбить телефон.

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В Черновцах люди в форме, предположительно работники территориального центра комплектования, пришли 12 декабря с рейдом на рынок. Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал Черновцыграм.

Как можно увидеть на видео, конфликт возник между работниками и посетителями Калиновского рынка с несколькими лицами в военной форме и гражданской одежде в балаклавах.

В частности, неизвестные личности в военной форме были с автоматами.

Как сообщает издание Новости.LIVE ссылаясь на слова очевидцев, неизвестные лица скрутили мужчину, а когда тот пытался вырваться — упал с лестницы. В конце концов, он сбежал.

Также в комментарии журналистам автор видео рассказала, что неизвестные лица в форме угрожали ей разбить телефон и выкрикивали оскорбления.

Отметим, что на момент написания новости Черновицкий городской ТЦК и СП и Черновицкий областной ТЦК и СП не публиковали реакций и комментариев относительно инцидента, который произошел на рынке.

Рейды ТЦК по Украине

Стоит добавить, что это уже не первый скандал с ТЦК в Черновцах. В начале декабря в Черновицкой епархии ПЦУ сообщали, что представители территориального центра комплектования забрали из-под храма священника, который шел на богослужение.

Впрочем вскоре СМИ писали, что мужчину отпустили из военкомата. Также в комментарии журналистам в Черновицком областном ТЦК СП заявили, что ничего не знают об инциденте.

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Также в последнее время в социальных сетях публикуют видео, как люди в военной форме, предположительно работники ТЦК, проверяют повестки и вручают повестки в спортзалах разных городов Украины.

Так, 6 декабря СМИ сообщали о рейдах по спортзалам Хуста и Мукачево, ранее — в Ужгороде.

Также журналисты писали, что представители территориального центра комплектования посетили с рейдом оздоровительный комплекс в Косино. В Специализированной прокуратуре тогда сообщили, что на территории комплекса задержали двух человек, которые после прохождения ВВК отказались от призыва.

Напомним, в начале октября в соцсетях опубликовали видео, на котором видно как сотрудник ТЦК бьют человека. После инцидента, который произошел в Тернопольской области, в военкомате начали расследование для выяснения всех деталей дела.

Также в ноябре СМИ сообщали, что во Львове работники ТЦК силой посадили мужчину в автомобиль и уехали. В частности женщину, которая пыталась "отбить" мужчину, силой удерживали, а после этого даже выбили телефон из рук.