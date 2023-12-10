Рейд ТЦК в Косино: в оздоровительном комплексе в Закарпатской области задержали двух уклонистов (видео)

Двое военнообязанных, которые находились в комплексе "Термальные воды Косино", уже прошли военно-врачебную комиссию и были признаны годными к военной службе, но отказались от призыва по мобилизации.

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Работники ТЦК задержали двух мужчин, которые отказались от призыва после прохождения военно-врачебной комиссии, в оздоровительном комплексе "Термальные воды Косино". Об этом заявила Юлия Шевченко, пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, в комментарии hromadske.

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Мобилизация в Украине: могут ли ТЦК вручать повестки в спортзалах

По ее словам, лица "нарушили требования законодательства о пребывании на воинском учете" во время военного положения в Украине. Военнообязанные уже прошли военно-врачебную комиссию и были признаны годными к военной службе, но они отказались от призыва по мобилизации.

Со своей стороны, служащие ТЦК направили в отношении двух мужчин соответствующие сведения в правоохранительные органы за уклонение от прохождения военной службы. Какие именно законодательные механизмы в отношении уклонистов применят, не объявили.

Рейд ТЦК — заявление комплекса "Термальные воды Косино"

В оздоровительном комплексе "Термальные воды Косино" 7 декабря работники ТЦК и СП раздавали повестки мужчинам, которые отдыхают. Он расположен рядом с селом Косино в Закарпатской области. Он известен своими термальными водами и считается одним из самых популярных в области.

В официальном заявлении администрации Косино сказано, что в помещения заведения "ворвались неизвестные лица в военной форме с автоматами и в балаклавах". Люди при этом якобы не показали документы, подтверждающие их должности. Более того, когда руководитель учреждения обратился с просьбой предоставить удостоверение, но к нему якобы была применена физическая сила.

Напомним, 10 декабря нардеп Роман Костенко рассказал, что некоторые люди, которые являются ограниченно пригодными для службы в армии, оказывались на передовой и были отправлены на штурмы. Мобилизованные граждане с определенными ограничениями по состоянию здоровья иногда попадают в ряды Вооруженных сил Украины, где их уже отправляют на необходимую должность в самой части, что сразу провоцирует конфликтную ситуацию и снижает их мотивацию.