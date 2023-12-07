Раздавали повестки: сотрудники ТЦК приехали в оздоровительный комплекс "Косино" (видео)

Военкомы наведались в оздоровительно-рекреационный комплекс. Это один из самых популярных курортов области, который известен своими термальными водами.

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Днем 7 декабря сотрудники ТЦК и СП наведались в оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино" в Закарпатской области, чтобы раздать повестки отдыхающим мужчинам. Об этом заявил журналист Виталий Глагола у себя в Telegram.

"Сегодня сотрудники ТЦК посетили оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино". По словам очевидцев, цель визита такая же, как и в Ужгороде, Мукачево и Хусте — вручение повесток", — написал он.

Сотрудники ТЦК и СП посетили комплекс "Косино"

Что такое комплекс "Косино"

Оздоровительно-рекреационный комплекс, который находится рядом с селом Косонь в Закарпатской области. Один из самых популярных курортов области, который известен своими термальными водами.

"Ощутите эффект целебных свойств подземных вод в семи различных бассейнах с термальными и пресными водами, отдохните с полноценным комфортом в одном из номеров термал-гостиницы "Iváncsó Birtok", насладитесь традиционными блюдами венгерской, украинской и итальянской национальных кухонь в ресторане "Чарда", — сказано на сайте комплекса.

ТЦК наведались в "Косино": реакция администрации комплекса

На момент публикации новости ни администрация комплекса, ни сотрудники ТЦК не отреагировали на появившиеся в сети видео.

Напомним, что 5 декабря стало известно, что Ужгородский ТЦК выдавал повестки в тренажерном зале. Во время визита людей в форме в тренажерный зал в Ужгороде несколько мужчин получили повестки, при этом реакции районного и областного военкоматов пока нет.

Также СМИ сообщали, что в Украине за подписание контракта с ВСУ предлагают выплачивать деньги. Пока неизвестно, какое количество мужчин удалось мобилизовать с помощью добровольного рекрутинга. Для налаживания процедуры по вручению повесток представителям ТЦК и СП могут предоставить новые полномочия.