Роздавали повістки: співробітники ТЦК приїхали в оздоровчий комплекс "Косино" (відео)

Військкоми навідалися в оздоровчо-рекреаційний комплекс. Це один із найпопулярніших курортів області, який відомий своїми термальними водами.

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Удень 7 грудня співробітники ТЦК і СП навідалися в оздоровчо-рекреаційний комплекс "Косино" в Закарпатській області, щоб роздати повістки чоловікам, які відпочивають. Про це заявив журналіст Віталій Глагола у себе в Telegram.

"Сьогодні співробітники ТЦК відвідали оздоровчо-рекреаційний комплекс "Косино". За словами очевидців, мета візиту така сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті — вручення повісток", — написав він.

Співробітники ТЦК і СП відвідали комплекс "Косино"

Що таке комплекс "Косино"

Оздоровчо-рекреаційний комплекс, який розташований поруч із селом Косонь у Закарпатській області. Один із найпопулярніших курортів області, який відомий своїми термальними водами.

"Відчуйте ефект цілющих властивостей підземних вод у семи різних басейнах з термальними і прісними водами, відпочиньте з повноцінним комфортом в одному з номерів термал-готелю "Iváncsó Birtok", насолодіться традиційними стравами угорської, української та італійської національних кухонь у ресторані "Чарда", — йдеться на сайті комплексу.

ТЦК навідалися в "Косино": реакція адміністрації комплексу

На момент публікації новини ні адміністрація комплексу, ні співробітники ТЦК не відреагували на відео, що з'явилися в мережі.

Нагадаємо, що 5 грудня стало відомо, що Ужгородський ТЦК видавав повістки в тренажерному залі. Під час візиту людей у формі до тренажерної зали в Ужгороді кілька чоловіків отримали повістки, при цьому реакції районного та обласного військкоматів поки що немає.

Також ЗМІ повідомляли, що в Україні за підписання контракту із ЗСУ пропонують виплачувати гроші. Наразі невідомо, яку кількість чоловіків вдалося мобілізувати за допомогою добровільного рекрутингу. Для налагодження процедури з вручення повісток представникам ТЦК і СП можуть надати нові повноваження.