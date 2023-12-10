Ограниченно годных могут отправлять на штурмы, — нардеп (видео)

Мобилизованные граждане с определенными ограничениями по состоянию здоровья, как отметил "киборг" Роман Костенко, иногда попадают в ряды Вооруженных сил Украины, где их уже отправляют на необходимую должность в самой части, что сразу провоцирует конфликтную ситуацию и снижает их мотивацию.

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Некоторые люди, которые являются ограниченно пригодными для службы в армии, оказывались на передовой и были отправлены на штурмы. Народный депутат Украины Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщил подробности в эфире программы "Говорить великий Львів".

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Он отметил, когда человек приходит в территориальный центр комплектования, "военкомат" обязан таких призывников распределить на тыловую должность, но этого не происходит. Впоследствии такой призывник попадает в ряды Вооруженных сил Украины, где его уже отправляют на необходимую должность самой части. Командиры самостоятельно решают, куда отправлять военнослужащего, что сразу провоцирует конфликтную ситуацию и снижает его мотивацию.

"Он является ограниченно пригодным только для военкомата. Когда он попадает в Вооруженные силы, там этот вопрос исчезает", — пояснил нардеп.

Костенко отметил, что этот вопрос является очень важным. По его словам, если людей будут и дальше так "обманывать", то в ряды ВСУ "другие уже не придут". Поэтому важно, чтобы люди оказывались там, куда им пообещали.

"Наша задача — набирать людей, давать им хорошую подготовку, когда люди будут уверены в себе, идти на фронт уверенными", — добавил он.

Мобилизация в Украине: планы на 2024 год

Пехотные войска для армии являются незаменимыми. Техника, оружие, артиллерия, танки и другие средства борьбы — это только помогает пехоте. Люди не могут постоянно находиться на переднем фронте. Им нужно отдыхать, лечиться, восстанавливаться.

Четверо профессиональных военных высказались о мобилизации в Украине и ответили на вопрос, почему "планы про кофе в Крыму" не реализовались и есть ли у страны мобилизационный резерв на 2024 год. Как считают эксперты Чем больше дронов — тем больше спасенных жизней наших военных, тем меньше новых мобилизованных. По их словам, выстоять и одержать победу Украина сможет, если общество выполнит одну из главных задач общества — обеспечение армии 100 000 дронов в месяц.

Напомним, 8 декабря Фокус узнал, что есть 10 категорий граждан, которых нельзя отправить на фронт. По закону некоторые граждане могут быть мобилизованы только по их желанию. При этом служить им разрешено исключительно по месту жительства.