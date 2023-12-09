"Загоняют людей, как скот": на Закарпатье сотрудников ТЦК обвинили в беззаконии (видео)

Сотрудники оздоровительного комплекса "Косино" заявляют, что военные наставили автоматы на женщин и выгнали на улицу стариков и детей. В ТЦК ответили, что клиенты подобных заведений не являются привилегированными гражданами.

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Представители Закарпатского ТЦК в присутствии сотрудников правоохранительных органов посетили 7 декабря рекреационный комплекс "Косино" с целью выявления мужчин призывного возраста и вручения им повесток. В связи с этим администрация оздоровительного заведения опубликовала в Facebook пост, где пожаловалась на грубое поведение силовиков, которые якобы угрожали клиентам и персоналу оружием.

Характерно, что в официальном заявлении администрации "Косино" сказано, что к ним "ворвались неизвестные лица в балаклавах и в военной форме с автоматами". При этом эти люди якобы не предъявили документы, подтверждающие их должности. Более того, когда руководитель заведения попросил у военных удостоверения к нему якобы была применена физическая сила.

"Угрожая автоматами женщинам — работницам комплекса, без документов ворвались на частную территорию. Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и стариков", — говорится в заявлении.

Администрация комплекса назвала и конкретных лиц, организовавших рейд, обвинив их при этом в беззаконии.

"Организовывал эту акцию, и лично присутствовал глава Закарпатского ОТЦК Савчук Андрей и глава Ужгородского РТЦК Тищук Игорь, который нанес телесные повреждения адвокату комплекса, и отобрал мобильный телефон когда он осуществлял видеофиксацию этого беззакония", — сказано в заявлении.

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Также текст жалобы содержит такие формулировки, как "повестки, так называемым мажорам", "упаковали люди в балаклавах", "репрессивные и ОРКовские методы", "загоняют людей, как скот в АВТОЗАКИ", "хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам Украины" и т.д.

Отметим, что на кадрах опубликованного видео с тремя сотрудницами заведения действительно говорили на повышенных тонах, причем их предупредили о криминальной ответственности за препятствия действиям ВСУ и пригрозили тюрьмой.

Комментарии Закарпатского ТЦК

Между тем пресс-служба Закарпатского ТЦК и СП сообщила, что сотрудники Центра в своей работе руководствуются исключительно Законами Украины.

"По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага", — говорится в сообщении.

Отдельно было подчеркнуто, что вручение повесток вовсе не означает, что призывники сразу же попадут на передовую, так как перед этим они обязаны пройти согласно закону медицинскую комиссию. И только после ее результатов мужчинам выдается мобилизационное распоряжение.

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Также в ТЦК напомнили, что у ВСУ есть немало специальностей в тылу, которые не предусматривают непосредственное участие в боевых действиях на фронте.

"Просим также понять, что в ВСУ это, в первую очередь — люди, в том числе ваши знакомые, ваши друзья, родители, мужья, сыновья и дочери, которые ждут замены или пополнения", — подытожили в ТЦК.

Напомним, народный депутат и секретарь комитета по национальной безопасности Верховной Рады Роман Костенко 8 декабря заявил, что причиной вручения повесток в спортзалах является недавнее решение украинской власти. По его словам, в ТЦК пришли новые работники, которые не знают, как им выполнить план мобилизации.