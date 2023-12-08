"Не являются привилегированными": в ТЦК прокомментировали вручение повесток в спортзалах

В ТЦК заявили, что мужчины призывного возраста, которые занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, такие же члены общества, как и военнослужащие ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага.

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На днях в Закарпатской области представители ТЦК и СП наведались в спортзалы, где вручили повестки присутствующим там мужчинам. Свои действия представители военкоматов называют вполне законными. Об этом сообщили в ОТЦК и СП Закарпатской области.

"В связи с определенным общественным ажиотажем вокруг вручения повесток лицам призывного возраста в спортивных, развлекательных и других заведениях информируем о следующем. По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага", — говорится в сообщении.

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Представители ТЦК вручали повестки на рынке в Тернополе, — соцсети (фото, видео)

ОТЦК отметили, что их работники с начала полномасштабного вторжения в своей работе руководствуются исключительно Законами Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и другим смежным законодательством.

В ТЦК отметили, что вручение повестки еще не значит, что гражданин сразу окажется на передовой. Сначала уточнят его данные, далее отправят на ВВК, и только когда комиссия признает его пригодным для прохождения военной службы, выдается мобилизационное распоряжение.

"Просим также понять, что в ВСУ это, в первую очередь — люди, в частности, ваши знакомые, ваши друзья, родители, мужья, сыновья и дочери, которые ждут замены или пополнения", — отметили в ОТЦК.

Напомним, что 7 декабря в Закарпатской области представители ТЦК и СП вместе с полицией посетили оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино". Они раздали повестки мужчинам, которые там отдыхали.

Ранее военкомы на Закарпатье наведались в спортивные залы в Мукачево и Хусте и выдали мужчинам повестки, которые занимались на тренажерах.