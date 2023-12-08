"Не є привілейованими": у ТЦК прокоментували вручення повісток у спортзалах

У ТЦК заявили, що чоловіки призовного віку, які займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, такі ж самі члени суспільства, як і військовослужбовці ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога.

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Днями в Закарпатській області представники ТЦК та СП навідалися у спортзали, де вручили повістки присутнім там чоловікам. Свої дії представники військоматів називають цілком законними. Про це повідомили у ОТЦК та СП Закарпатської області.

"У зв’язку з певним суспільним ажіотажем навколо вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах інформуємо про наступне. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога", — йдеться в повідомленні.

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Представники ТЦК вручали повістки на ринку в Тернополі, — соцмережі (фото, відео)

ОТЦК зазначили, що їхні працівники від початку повномасштабного вторгнення у своїй роботі керуються виключно Законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та іншим суміжним законодавством.

У ТЦК наголосили, що вручення повістки ще не значить, що громадянин одразу опиниться на передовій. Спочатку уточнять його дані, далі відправлять на ВЛК, і лише коли комісія визнає його придатним для проходження військової служби, видається мобілізаційне розпорядження.

"Просимо також зрозуміти, що у ЗСУ це, у першу чергу — люди, зокрема, ваші знайомі, ваші друзі, батьки, чоловіки, сини й доньки, які чекають на заміну або поповнення", — зазначили в ОТЦК.

Нагадаємо, що 7 грудня в Закарпатській області представники ТЦК та СП разом із поліцією завітали в оздоровчо-рекреаційний комплекс "Косино". Вони роздали повістки чоловікам, які там відпочивали.

Раніше військкоми на Закарпатті навідалися до спортивних залів в Мукачеве та Хусті й видали чоловікам повістки, які займалися на тренажерах.