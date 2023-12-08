Представники ТЦК вручали повістки на ринку в Тернополі, — соцмережі (фото, відео)

Військкоми пройшлися місцями скупчення людей, зокрема відвідали великі торговельні центри та ринки. Представників ТЦК супроводжували поліцейські.

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Представники ТЦК та СП після спортзалів почали вручати повістки чоловікам у більш людних місцях. У Тернополі кандидатів до Сил оборони підловлювали під час покупок — на місцевому ринку. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Львівич".

"Флешмоб ТЦК продовжується. Цього разу представники військкоматів завітали на ринок у Тернополі", — ідеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як люди у військовій формі, а також правоохоронці спілкуються з покупцями-чоловіками. Останнім не надто сподобалася можливість бути мобілізованими на захист України. Вони почали вступати в "дебати" з військкомами.

Телеграм-канал "Реальний Тернопіль" повідомляє, що працівники ТЦК та СП разом із правоохоронцями також завітали до ТРЦ "Подоляни".

ТРЦ "Подоляни" в Тернополі

Удень 7 грудня на Закарпатті співробітники ТЦК і СП навідалися в оздоровчо-рекреаційний комплекс "Косино" в Закарпатській області, щоб роздати повістки чоловікам, які там відпочивають.

Раніше представники ТЦК завітали до спортзалів Мукачева та Хуста й видали чоловікам повістки, які там качають м'язи.