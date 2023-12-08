Представители ТЦК вручали повестки на рынке в Тернополе, — соцсети (фото, видео)

Военкомы прошлись по местам скопления людей, в частности посетили крупные торговые центры и рынки. Представителей ТЦК сопровождали полицейские.

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Представители ТЦК и СП после спортзалов начали вручать повестки мужчинам в более людных местах. Так, в Тернополе кандидатов в Силы обороны подкарауливали во время покупок — на местном рынке. Об этом сообщают в телеграмм-канале "Львовыч".

"Флешмоб ТЦК продолжается. На этот раз представители военкоматов посетили рынок в Тернополе", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как люди в военной форме, а также правоохранители общаются с покупателями-мужчинами. Последним не слишком понравилась возможность быть мобилизованными на защиту Украины. Они начали вступать в "дебаты" с военкоматами.

Телеграмм-канал "Реальный Тернополь" сообщает, что работники ТЦК и СП вместе с правоохранителями также посетили ТРЦ "Подоляны".

ТРЦ "Подоляны" в Тернополе

Днем 7 декабря на Закарпатье сотрудники ТЦК и СП наведались в оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино" в Закарпатской области, чтобы раздать повестки мужчинам, которые там отдыхают.

Ранее представители ТЦК посетили спортзалы Мукачево и Хуста и выдали мужчинам повестки, которые там качают мышцы.