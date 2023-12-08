"Сломали систему мобилизации": нардеп объяснил, почему ТЦК пришла в спортзалы (видео)

По словам нардепа Романа Костенко, местная власть полностью устранилась от мобилизационных мероприятий. Между тем у нее есть возможность реально помочь военкомам искать военнообязанных мужчин.

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8 декабря народный депутат и секретарь комитета по национальной безопасности Верховной Рады Роман Костенко заявил, что причиной вручения повесток в спортзалах является недавнее решение украинской власти. В частности, в Территориальные центры комплектования пришли новые работники, которые не знают, как им выполнить план мобилизации. О ситуации с набором военнообязанных в ряды ВСУ он рассказал в эфире "Свобода Live".

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Мобилизация в Украине: могут ли ТЦК вручать повестки в спортзалах

По словам Костенко, на сегодня в Украине действительно есть серьезные проблемы с мобилизацией. Эти проблемы появились в результате "политического решения" власти, которое состоялось несколько месяцев назад. В частности, решили "не бороться с конкретными проявлениями коррупции в ТЦК", а одномоментно уволили людей из этой структуры, отметил нардеп.

В военкоматы пришли новые люди, военные, у которых нет опыта взаимодействия с местными органами власти. Между тем именно органы власти должны были бы предоставить военкомам списки призывников. И тогда не пришлось бы заниматься тем, что делают сейчас работники ТЦК, — прозвучало в эфире "Радио Свобода".

"Местная власть самоустранилась, потому что понимает, что это непопулярно, и все сбросила на армию".

В то же время военные, которые пришли работать в ТЦК, понимают, что должны выполнить долг перед армией и "что-то делают".

"Туда пришли новые люди, задачи перед ними стоят, они их не выполняют, потому что не имеют опыта", — сказал Костенко.

По мнению нардепа, власти нужно отыскать другие способы поиска людей в ряды ВСУ.

"Это попытка что-то исправить, когда многое сломано. Поэтому мы должны пойти другим путем, а не "бить по хвостам", — заявил секретарь комитета по нацбезопасности".

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, в начале декабря в сети опубликовали несколько видео, на которых работники ТЦК приходили в тренажерные залы и раздавали там повестки. Например, подобный случай произошел в Ужгороде. Случайные свидетели записали кадры, как люди в форме и с автоматами заходят в спортзал, общаются с мужчинами, проверяют документы и вручают приглашения в военкомат.

Между тем осенью массово публиковали другие видео с примерами насилия против военнообязанных. В частности, были кадры из Львовской области, где мужчин принудительно тащили в машины и везли в ТЦК. Или с Тернопольщины, где избили человека в помещении военкомата.

Летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на запрос граждан, которых возмутили доходы ряда военкоматов. После этого многих работников ТЦК уволили, а на их место взяли бывших военных ВСУ, которые по разным причинам не могут идти на фронт. В ноябре министр обороны Рустем Умеров заявил, что начинает реформу мобилизационных мероприятий. В частности, планирует изменить процессы в ТЦК, военно-врачебных комиссиях и введет систему рекрутинга.

Напоминаем, 8 декабря ряд экспертов рассказали, сколько людей нужно мобилизовать в 2024 году. При этом в украинском законодательстве есть 10 категорий граждан, которых нельзя отправлять на фронт.