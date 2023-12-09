"Заганяють людей, як худобу": на Закарпатті співробітників ТЦК звинуватили в беззаконні (відео)

Співробітники оздоровчого комплексу "Косино" заявляють, що військові наставили автомати на жінок і вигнали на вулицю людей похилого віку та дітей. У ТЦК відповіли, що клієнти подібних закладів не є привілейованими громадянами.

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Представники Закарпатського ТЦК у присутності співробітників правоохоронних органів відвідали 7 грудня рекреаційний комплекс "Косино" з метою виявлення чоловіків призовного віку та вручення їм повісток. У зв'язку з цим адміністрація оздоровчого закладу опублікувала у Facebook пост, де поскаржилася на грубу поведінку силовиків, які нібито погрожували клієнтам і персоналу зброєю.

Характерно, що в офіційній заяві адміністрації "Косино" сказано, що до них "увірвалися невідомі особи в балаклавах і у військовій формі з автоматами". При цьому ці люди нібито не пред'явили документи, що підтверджують їхні посади. Ба більше, коли керівник закладу попросив у військових посвідчення, до нього нібито було застосовано фізичну силу.

"Погрожуючи автоматами жінкам — працівницям комплексу, без документів увірвалися на приватну територію. Під дулами автоматів вигнали на вулицю із саун і процедурних кабінетів усіх відвідувачів, зокрема дітей, жінок і людей похилого віку", — ідеться в заяві.

Адміністрація комплексу назвала і конкретних осіб, які організували рейд, звинувативши їх при цьому в беззаконні.

"Організовував цю акцію, та був особисто присутній очільник Закарпатського ОТЦК Савчук Андрій та очільник Ужгородського РТЦК Тищук Ігор, який наніс тілесні ушкодження адвокату комплексу, і відібрав мобільний телефон коли він здійснював відеофіксацію цього беззаконня.", — сказано в заяві.

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Також текст скарги містить такі формулювання, як "повістки, так званим мажорам", "спакували люди в балаклавах", "репресивні та ОРКівські методи", "заганяють людей, як худобу у АВТОЗАКИ", "хамська, брутальна та зневажлива поведінка до громадян України" тощо.

Зазначимо, що на кадрах опублікованого відео з трьома співробітницями закладу справді говорили на підвищених тонах, до того ж їх попередили про кримінальну відповідальність за перешкоджання діям ЗСУ і пригрозили в'язницею.

Коментарі Закарпатського ТЦК

Тим часом пресслужба Закарпатського ТЦК і СП повідомила, що співробітники Центру у своїй роботі керуються виключно Законами України.

"На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога", — йдеться в повідомленні.

Окремо було підкреслено, що вручення повісток зовсім не означає, що призовники одразу ж потраплять на передову, оскільки перед цим вони зобов'язані пройти згідно із законом медичну комісію. І тільки після її результатів чоловікам видається мобілізаційне розпорядження.

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Також у ТЦК нагадали, що у ЗСУ є чимало спеціальностей у тилу, які не передбачають безпосередню участь у бойових діях на фронті.

"Просимо також зрозуміти, що у ЗСУ це, у першу чергу — люди, зокрема ваші знайомі, ваші друзі, батьки, чоловіки, сини й доньки, які чекають на заміну або поповнення", — підсумували в ТЦК.

Нагадаємо, народний депутат і секретар комітету з національної безпеки Верховної Ради Роман Костенко 8 грудня заявив, що причиною вручення повісток у спортзалах є нещодавнє рішення української влади. За його словами, у ТЦК прийшли нові працівники, які не знають, як їм виконати план мобілізації.