"Держава має себе захищати": Подоляк роз'яснив роздавання повісток у спортзалах (відео)

Михайло Подоляк впевнений, що чоловіки мають розуміють, яка війна точиться поруч з ними та усвідомлювати, як вона має фіналізуватися.

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Стратегія мобілізації в Україні, так само як її роз’яснювальна складова, мають бути змінені, і над цим вже працюють відповідні фахівці. Про це в ефірі телепрограми "Панюта. Підсумки" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він підкреслив, що захист держави як обов’язок людини — це її свідомий вибір, так само як свідомим є вибір понад 600 тисяч чоловіків, які виїхали з України за кордон.

"Звичайно не можна всіх рівняти однією міркою, проте виїхати з рідної країни, яка воює, — це вибір, якого навчили цих людей їхні батьки", — підкреслив радник.

Подоляк зауважив, що дійсно наразі Міністерство оборони, профільний комітет Верховної Ради працюють над новою програмою мобілізації, її стратегією, в якій важливе місце посідає рекрутинговий складник.

"Людина має знати, як її готуватимуть психологічно і функціонально до роботи у лавах ЗСУ, до участі у бойових діях. Адже довга війна, яку ми маємо, потребує інших, чіткіших правил і з мобілізації, і з підготовки конкретної людини до її конкретного місця у лавах українського війська", — підкреслив радник.

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Подоляк наголосив на тому, що такі питання безумовно мають коментувати військові, які долучені і до мобілізації, і до роботи військкоматів.

"Саме військові можуть пояснити, що таке цей тип війни — багато дронів по лінії фронту, багато артилерії, багато ракет, багато балістики, багато керованих авіаційних бомб. Це велика кількість безпосередніх боєзіткнень по лінії фронту, яка наразі налічує понад 1 300 кілометрів. Це не якась там маленька локальна війна, де 20 людей воює проти 20 людей", — пояснює радник.

І додає, що потрібно до таких речей готуватися професійно, бо "іншого варіанта, як захищати себе, в нас немає".

"Якщо ми гіпотетично не встояли, Росія зайде сюди. Що вона тут робитиме з нами, з нашими дітьми, з нашими дружинами, батьками? Вона їх ненавидить, фільтруватиме і вбиватиме, у тому числі у концентраційних таборах, які дістануть другу, оновлену історію. Тому вони й намагаються якомога глибше зайти на територію України, щоб якомога більше вбити наших людей", — запевняє Подоляк.

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Мобілізація в Україні: чи можуть ТЦК вручати повістки у спортзалах

Вручати повістки у спортзалі чи на відпочинку — чи законно це

Насправді, за інформацією юристів, які є фахівцями військового права, вручати повістку можуть будь-де. Головне — аби вона була вручена особисто призовнику. Проте одержання повістки не означає, що людину відразу заберуть на війну.

"Спочатку відбувається уточнення даних, медогляд, а потім видається мобілізаційне розпорядження, після чого громадянин відправляється на навчання", — розповіла юристка Наталія Василюк.

Чи буде це аргументом для тих людей, які наразі відмовляються від повісток, які їм вручають співробітники ТЦК навіть у спортивних залах, розмірковує радник. І переконано відповідає, що емоції тут зайві, бо навіть якщо ці чоловіки не виїхали з України, але не розуміють, яка війна точиться поруч з ними, не усвідомлюють, яким чином вона має фіналізуватися, вони повинні розуміти, що це їхній обов’язок перед державою.

Подоляк назвав три конкретні складові, які потребують змін і над якими зараз працюють:

зміна пропагандистської складової мобілізаційних процедур;

поява значного обсягу актуальної інформації щодо того, як готують мобілізованого до участі у бойових діях;

усвідомлення обов’язку перед державою, якщо ви хочете жити у вільній країні і вільно почуватися на рідній землі.

Водночас юристи зауважили, що передбачено відповідальність за ухилення від служби в особливий період згідно зі ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу.

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Нагадаємо, екскомандувач Аеромобільних (десантно-штурмових) військ України, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Іван Якубець заявив, що ЗСУ не вистачає людей. За його словами, для армії незамінними є піхотні війська.

Раніше повідомлялося, що в Україні існує десять категорій громадян, яких можуть призвати на військову службу лише за їхньою згодою та за місцем проживання. Таких людей не можуть відправити на фронт або в інший регіон.