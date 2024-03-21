Минобороны РФ должно мобилизовать более 200 000 человек: первую половину призовут до зимы, — СМИ

В России объявили о намерении сформировать две общевойсковые армии. По оценке эксперта Юрия Федорова, тогда должны мобилизовать 200-250 тысяч человек, но проблему нехватки офицеров это не решит.

В России создали новые военные формирования. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, как передали 20 марта в "РБК".

"Сформировано армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии", — сообщил вражеский министр.

По словам Шойгу, до конца года в РФ планируют сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений (14 дивизий и 16 бригад).

"Продолжим совершенствование боевого и численного состава российской армии пропорционально возникающим угрозам военной безопасности страны", — подчеркнул чиновник.

В издании "Агентство" выяснили, что эта новость означает для россиян. Военный эксперт Юрий Федоров объяснил, что в ВС РФ не хватает военнослужащих для формирования этих соединений.

"Мотострелковая дивизия полного состава — это три полка по 2-2,5 тысячи человек плюс танковый полк, плюс масса всего остального, например, артиллерийский дивизион или артиллерийский полк. В целом это где-то около 10 тысяч человек. Мотострелковая бригада — это 4,5 тысячи человек. Из этих дивизий и бригад можно сконструировать две армии. А людей для этого нет, за исключением того случая, если Россия объявит мобилизацию", — уточнил он.

Эксперт подсчитал, что для запланированного создания двух армий в России должны призвать более 200 тысяч человек. Кроме того, реализацию этого плана усложнит нехватка офицеров.

"Проведя мобилизацию, Минобороны получит необученную толпу в 200-250 тысяч человек. На каждые 10 рядовых нужен офицер. Офицеров так просто призвать невозможно. На их обучение нужно много времени. Откуда их будут брать и как будут готовить, никто не знает", — отметил Федоров.

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"Еще до этого заявления мы с коллегами прогнозировали, что после выборов, но до конца года, мобилизацию активизируют. По нашим оценкам, она вряд ли будет такой же активной, как осенью 2022 года, но думаю, что 100-150 тысяч человек Минобороны попытается мобилизовать. Контрактников, очевидно, не хватает, поэтому подписывать контракты срочников заставляют с первого дня службы, но для пополнения армии тех, кто подписывает контракт, недостаточно", — объяснил он.

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