РФ начала массовое изготовление трехтонных авиабомб ФАБ-3000: в чем их опасность (видео)

Производство трехтонной авиационной бомбы ФАБ-3000 происходит на одном из оборонно-промышленных предприятий в Нижегородской области. Также на заводе увеличили изготовление ФАБ-500, ФАБ-1500, рассказали в Минобороны РФ.

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В Российской Федерации началось массовое изготовление трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу на оборонно-промышленном комплексе в Нижегородской области, передает пресс-служба оборонного ведомства врага.

Генеральный директор завода доложил, что предприятие якобы выполняет задачи по гособоронзаказу в полном объеме, тогда как с начала года был увеличен объем выпускаемой продукции.

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"Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, вдвое увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Авиабомба ФАБ-3000: что известно

3000-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой ФАБ-3000 была разработана в СССР. Бомба способна пробить бетонные сооружения, укрытия, укрепления, плотины, промышленные сооружения. В частности, это возможно из-за литого корпуса весом 1600 килограммов и взрывному заряду в 1400 килограммов. Радиус поражения бомбы — 46 метров, а радиус рассеивания осколков — 260 метров.

Эта бомба была разработана для бомбардировщиков Ту-4, Ту-16 и Ту-22.

Авиабомба ФАБ-3000

По информации российского Telegram-канала Fighterbomber, эту бомбу официально может нести только Ту-22М3, зато борт Су-34 не предназначен для ФАБ-3000.

"Но чисто технически он (Су-34, — ред.) возит ПТБ-3000 или ФАБ 1500-2700 в количестве 3 штук, то есть если прямой очень надо будет..." — говорится в сообщении.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 10 марта рассказали, что РФ стремилась к развертыванию массового производства улучшенных управляемых авиабомб.

8 марта офицер ВСУ рассказал, что ВС РФ применили управляемые авиабомбы ФАБ-250 с новым видом универсального модуля планирования для неуправляемых авиационных бомб по территории Украины. Эти бомбы оснащены боевой частью, приемником спутниковых сигналов, системой элеронов и рулей, топливным баком и подвесным турбореактивным двигателем.