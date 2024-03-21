"Это уже просто как видеоигра": боец ВСУ о боях в районе Работино

ВС РФ на этом участке фронта массово применяют артиллерию, минометы, РСЗО, КАБы, FPV, поэтому добираться до позиций бойцам ВСУ стало сложнее.

В районе Работино для ВСУ усложнилась ситуация с логистикой, а ВС РФ стали чаще штурмовать ночью. Об этом со ссылкой на рассказ бойца 118-й бригады рассказал в своем телеграм-канале "Офицер+" лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"Сейчас ситуация под Работино попеременно стабильная, п**ары пытаются заходить группами преимущественно уже ночью. Прикол в том, что ночью мы также имеем возможность работать дронами. Многие забаранили сбросами и ночными FPV-дронами — это уже просто как видеоигра, где ты делаешь килы, а они идут и идут", — говорится в сообщении.

Также боец рассказывает, что ВС РФ на этом участке фронта массово применяют артиллерию, минометы, РСЗО, КАБы, FPV и днем, и ночью.

"Добираться на позиции стало намного опаснее. Думаю, если им **бнет в голову забрать "карман" — это будет еще одна грандиозная глупость, ради которой они положат кучу к*цапов, как и с другими городами, только там уже нечего разрушать, а мы давно вкопаны", — резюмировал украинский защитник.

Напомним, что в Запорожской области вблизи села Работино Силы обороны ликвидировали почти 300 псковских десантников ВС РФ. Списки погибших попали в сеть. Среди них — полный тезка Евгения Пригожина.

15 марта сообщалось, что ВС РФ захватили опорные пункты в Работино. Для этого они задействовали десантников, зеков и "кадыровцев".