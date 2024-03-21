Следком РФ будет жаловаться, что им повредили несколько самолетов: Defense Express об атаке на Энгельс

Если не появятся спутниковые снимки аэродрома "Энгельс" 20 марта 2024 года, то это будет указывать на то, что украинский дрон "Лютый" поработал на славу, говорит эксперт.

Россиянам пришлось прятать свои самолеты после ударов по аэродрому "Энгельс". Об этом свидетельствует то, что для ударов по Киеву РФ запускала самолеты с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Об этом сказал "Эспрессо" военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Относительно сегодняшней атаки на Киев, то есть момент, на который надо обратить внимание. Большая часть бомбардировщиков РФ взлетала с аэродрома "Оленья", расположенного в Мурманской области. То есть россиянам пришлось прятать свои самолеты. Относительно аэродрома "Энгельс", то было сообщение, что россияне оттуда поднимали 1 или 2 бомбардировщика при том, что там стояло 10 самолетов", — пояснил он.

Киричевский отметил, что если не появятся спутниковые снимки аэродрома "Энгельс" 20 марта 2024 года, то это будет указывать на то, что украинский дрон "Лютый" поработал на славу.

"А потом, через несколько месяцев, следственный комитет РФ будет жаловаться, что перед ударом Киева им повредили несколько бомбардировщиков. Напомню, что в декабре 2023 года были хорошие удары по российским аэродромам "Энгельс" и "Шайковка". По нашим официальным данным было повреждено 2 бомбардировщика РФ, а россияне записали 8 уничтоженных бомбардировщиков и несколько крылатых ракет", — сказал эксперт.

Атака на аэродром "Энгельс"

20 марта в Саратовскую область РФ, на аэродром стратегической авиации "Энгельс-2", прилетели четыре украинских беспилотника самолетного типа. Устройства без помех преодолели 700 км,

По мнению авиаэксперта Валерия Романенко, украинский дрон "Лютый" смог обойти установки ПВО С-400 и "Панцирь-С1", которые защищали аэродром "Энгельс-2". О результативности атаки станет известно позже, когда появятся новые спутниковые фотографии.

В ГУР Минобороны сообщили, что аэродром стратегической авиации действительно атаковали украинские дроны. По словам разведчиков, они поработали "результативно".