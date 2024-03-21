"Ударила ракета": ВМФ РФ случайно подбили свой траулер "Капитан Лобанов", — росСМИ (видео)

В результате попадания ракеты погибли трое членов экипажа, еще четверо получили ранения. Власти официально сообщили о пожаре на судне и уменьшили количество погибших.

Российские военные во время учений ВМФ случайно подбили рыболовный траулер "Капитан Лобанов". Об этом сообщает российское издание "Дождь".

Инцидент произошел 19 марта. В результате попадания ракеты погибли трое членов экипажа, еще четверо получили ранения.

Ракета, которая попала в траулер, была выпущена во время учений Балтийского флота. Перед инцидентом члены экипажа траулера собирались лечь спать, ракета упала на рубку капитана.

Согласно официальным сообщениям местных властей, на борту траулера произошел пожар, а причины инцидента пока неизвестны. Кроме того, власти сообщают лишь об одном погибшем.

"Когда забирали тех, кто выжил, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло "возгорание". Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки нет, ее просто снесло", — рассказал медиа источник.

Уцелевших членов экипажа отправили в госпиталь в городе Пионерск, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает анонимно свидетель, в медучреждении к пострадавшим наведались сотрудники ФСБ и настойчиво попросили "не распространять информацию об инциденте".

Еще одна ракета, по словам источника, упала в рыболовные сети рядом с промышленным судном компании МРТК, которое находилось неподалеку траулера "Капитан Лобанов".

В результате инцидента "Капитан Лобанов" оказался на дне.

Напомним, что атака на корвет "Сергей Котов" была осуществлена с помощью морских беспилотных надводных аппаратов Magura V5. Это те же морские дроны, которые использовались во время атаки на российский десантный корабль "Цезарь Куников" 14 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что 5 дронов MAGURA уничтожили БДК "Цезарь Куников" с военным грузом. Экипаж корабля составляет 90 человек.