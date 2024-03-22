ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура

Взрывы прогремели в Харькове, Запорожье, Днепре и Хмельницкой области. СМИ пишут о проблемах со светом, водоснабжением и отоплением в ряде населенных пунктов.

В пятницу, 22 марта, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В 03.39 командование предупредило о пусках крылатых ракет из района Каспийского моря. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговый канал monitor, сообщил о взлете пяти бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области и четырех Ту-22м3 с аэродрома "Моздок", что в Северной Осетии.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что по состоянию на 04:25 пуски совершили 13 бортов Ту-95мс, которые взлетели с аэродромов "Оленья" и "Энгельс".

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремело около 15 взрывов, есть отключения света.

"Враг целится по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых "прилетов" — заявил чиновник.

Городской глава предупредил, что утром на маршруты не выйдет электротранспорт — перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что в Харькове зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры.

"Город фактически полностью без света", — написал он.

По информации "Суспільного", после серии взрывов в Харькове возникли проблемы не только со светом, но и с водоснабжением и отоплением.

В издании также сообщили о взрывах в Днепре и Хмельницкой области.

"В Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах исчез свет", — отметили журналисты.

Кроме того, сообщается об отсутствии света в некоторых районах Днепра.

В свою очередь председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожье.

Позже Федоров уточнил, что ВС РФ нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью.

"Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информацию о пострадавших уточняем", — сообщил чиновник.

Напомним, ночью 22 марта ВС РФ также запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты "Шахед". В ходе атаки БПЛА были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее, 21 марта российские оккупанты, после паузы в 44 дня, также нанесли ракетный удар по Киеву. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.