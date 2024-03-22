До 30 взрывов: ВС РФ нанесли массированные удары по Запорожью и Харькову

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, противник целился по объектам энергетики и город остался фактически без электричества и водоснабжения. После ракетных ударов ВС РФ движение по плотине Днепровской ГЭС полностью прекращено.

Российские оккупанты второй день подряд осуществляют массированный террор в отношении мирных городов Украины. От действий противника утром 22 марта сильно пострадали Харьков и Запорожье. Фокус собрал все, что известно.

В 04:33 в Telegram-канале Воздушных сил сообщили о том, что для Харьковской области есть угроза применения баллистического вооружения, которое могут россияне запускать с Белгородской области. Также через регион пролетали крылатые ракеты, которые в основном были направлены на центральную и западную части страны.

Спустя несколько минут после сообщения Воздушных сил в городе прозвучали взрывы, о чем сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. По его словам, город находится под обстрелов ВС РФ и людям следует быть осторожнее.

"Сейчас около 15 взрывов в Харькове. В городе проблемы со светом — враг целится по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых "прилетов". Призываю всех быть осторожными — враг может продолжать обстрелы", — пишет Игорь Терехов в 04:47.

Спустя еще полчаса российские оккупанты продолжали атаковать Харьков различным вооружением. От действий противника начали наблюдаться также определенные проблемы с водоснабжением. Насосные подстанции были обесточены.

Электротранспорт утром на маршруты не выйдет и перевозки будут осуществляться по схеме блэкаутов, уточнил мэр города.

Также тему обстрела прокомментировал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, был зафиксирован "прилет" в объекты критической инфраструктуры и местным жителям необходимо находиться в городе до тех пор, пока опасность не пройдет.

"Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики. Город фактически полностью без света. Все экстренные службы уже работают. Следите за обновлением информации", — пишет Олег Синегубов.

Касаемо пострадавших или жертв местные власти ничего не сообщали на момент публикации материала.

Запорожская область. В этом регионе воздушная тревога прозвучала еще в 01:23 и причиной стала угроза ударных беспилотников. При этом о первых взрывах глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил лишь в 04:10.

По состоянию на 05:21 противник нанес по городу уже 8 ракетных ударов. Поражены объекты инфраструктуры и пострадали жилые дома.

"Массированная ракетная атака по Запорожью. Россияне нанесли 12 ракетных ударов. Предварительно 7 домов разрушены, 35 — повреждены. Есть раненые, количество пострадавших уточняем", — написал Иван Федоров в 06:33.

В патрульной полиции Запорожской области добавили, что после ракетного террора со стороны оккупантов движение автодорожным переездом через Днепровскую ГЭС полностью ограничено.

"Движение осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", — предупредили правоохранители.

Позже Иван Федоров добавил, что Запорожская атомная электростанция находится на грани блэкаута. Во время ракетного удара была отключена внешняя воздушная лини ПЛ-750кВ "Днепровская", которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

"Сейчас ЗАЭС связана с украинской энергосистемой линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", которая только на прошлой неделе была отремонтирована силами украинских энергетиков после очередного российского обстрела", — подытожил глава Запорожской ОВА.

Информация о количестве пострадавших в регионе на момент публикации материала тоже не прозвучала.

Напомним, 22 марта сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате чего была повреждена энергетическая инфраструктура. Взрывы прогремели в Харькове, Запорожье, Днепре и Хмельницкой области. СМИ пишут о проблемах со светом, водоснабжением и отоплением в ряде населенных пунктов.