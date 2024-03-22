Помилованный Путиным бывший "вагнеровец" надругался над ребенком, — росСМИ (фото)

Жертвой экс-заключенного стала ученица второго класса. По данным медиа, среди его предыдущих преступлений было и изнасилование.

В городе Курган в РФ задержали помилованного президентом Владимиром Путиным бывшего заключенного, которой служил в ЧВК "Вагнер". Деталями со ссылкой на источники 22 марта поделились в медиа ASTRA.

В России задержали 34-летнего экс-наемника Андрея Фролова. Против него возбуждено дело о насильственных событиях сексуального характера.

Фото Андрея Фролова Фото: Astra

По данным следствия, бывший "вагнеровец" совершил насилие над ученицей второго класса. Журналисты выяснили, что жертве Фролова всего девять лет.

Сообщается, что ранее Фролов был неоднократно судим — за изнасилование, убийство, угон авто, оскорбление представителя власти и вождение в нетрезвом состоянии. Однако в ноябре 2022 года, находясь за решеткой, он завербовался в ЧВК "Вагнер".

Фото Андрея Фролова Фото: Astra

Наемник отправился воевать в Украину, но в мае 2023 года вернулся домой. Он был среди тех "вагнеровцев", которые получили помилование от Путина.

Напомним, в СМИ передавали, что Госдума РФ приняла в третьем чтении два законопроекта, которые позволяют осужденным за изнасилование заключать контракты с Минобороны России.

21 марта в ГУР информировали, что во время президентских выборов в РФ россияне донатили на дроны для украинской разведки. В частности, закупку "Сычей" профинансировали 200 москвичей.