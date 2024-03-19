В России разрешили выпускать насильников из тюрем для отправки на войну в Украину

По словам журналистов, поправки не распространяются на осужденных по тяжким статьям о сексуальном насилии над детьми. Однако насильники взрослых могут освободиться от наказания.

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Госдума РФ приняла в третьем чтении два законопроекта, которые позволяют осужденным за изнасилование заключать контракты с Министерством обороны страны-агрессора. Об этом пишет Moscow Times.

Сообщается, что новое законодательство России предусматривает, что людям, находящимся под следствием и судом за преступления легкой и средней тяжести, а также большинству уже осужденных, можно заключать контракты с Минобороны в "периоды мобилизации, военного положения и в военное время".

В материале говорится, что поправки не распространяются на осужденных по тяжким статьям о сексуальном насилии над детьми. Однако насильники взрослых могут освободиться от наказания в обмен на контракт.

Издание пишет, что закон не предусматривает возможность поехать воевать против Украины в обмен на освобождение для осужденных за экстремизм, терроризм, диверсии, призывы к сепаратизму, государственную измену.

Отмечается, что тем, кто имеет судимость, в случае подписания контракта с Минобороны страны-агрессора, она будет погашаться.

По словам журналистов, такие законодательные инициативы в Госдуму внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас.

В материале говорится, что вернувшиеся с войны в Украине заключенные часто снова совершают преступления. К примеру, к концу 2023 года на помилованных президентом РФ Владимиром Путиным наемников ЧВК "Вагнер" завели почти 200 уголовных дел. Большинство из них возбуждены за разбой, грабеж и кражи.

Ранее сообщалось, что россияне расстреляли трех мирных жителей в Херсонской области. Журналисты сообщили, что трупы трех местных обнаружили после звуков стрельбы еще 15 марта. Инцидент произошел в селе Коханы.