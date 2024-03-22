ВС РФ продвинулись к Подстепному на левобережье Днепра и заявили о захвате Тоненького, — ISW (карты)

По словам аналитиков, большая часть российских источников не подтвердила официальное заявление Минобороны о захвате Тоненького. Но говорят о продвижении в этом районе и рядом на волне своих успехов возле Орловки.

Российские войска недавно продвинулись к северу от Подстепного (в 4 км от Днепра) на левобережье Херсонской области, но, вероятно, оккупационной группировке это удалось не за минувшие сутки, а ранее. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 21 марта.

Сообщается о позиционных боях на левом берегу Днепра, в т.ч. в районе Крынок. По данным одного из военкоров ВС РФ, Силы обороны Украины продолжают действовать в районе дач возле Антоновского моста (к северу от Алешек). В районе Крынок находятся подразделения российской 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот).

Подстепное левый берег Днепра на карте

Крынки на карте

Авдеевка

В Минобороны РФ 21 марта заявили о захвате Тоненького (западнее Авдеевки). Большая часть военкоров не подтверждает официальное заявление российского ведомства, вместо этого говорят, что российские войска продвинулись в районе Тоненького или рядом, воспользовавшись своими успехами возле Орловки (к западу от Авдеевки) 21 марта.

По данным одного из военкоров, российские войска контролируют половину Бердычей. Но в ISW не нашли подтверждений этому.

Позиционные бои идут северо-западнее Авдеевки в районе Бердычей; западнее Авдеевки в районе Семеновки и Тоненького, к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского, Нетайлово и Невельского.

Бои западнее от Авдеевки на карте

Запорожская область

21 марта позиционные бои продолжились в западной части Запорожской области, но без подтвержденных изменений. Позиционные бои шли в районе Работино и к северо-западу от Вербового.

Донецк

21 марта позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка, но без подтвержденных изменений на линии фронта. Позиционные бои продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Георгиевки, Новомихайловки и Водяного.

21 марта позиционные бои продолжились в районе Старомайорского и Урожайного на границе Донецко-Запорожской области.

Купянск

21 марта позиционные бои продолжались на рубеже Купянск — Сватово — Кременная. Российские и украинские источники сообщают, что позиционные бои идут северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполовки; и южнее Кременной в районе Золотаровки и Белогоровки.

Напомним, что российские войска продвинулись и в районе Бахмута.

Также сообщалось, что в ISW объяснили, отводят ли ВС РФ резервы с фронта в Белгородскую область.