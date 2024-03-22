Эстония предлагает передать все российские замороженные активы на обеспечение обороны Украины

Глава МИД страны признал, что страны Евросоюза не заинтересованы в использовании этих средств.

При обсуждении вопроса об использовании замороженных активов России Эстония предложила направить на оборону украинской армии не только процентные доходы, но и все активы. Такое заявление озвучил глава МИД страны Маргус Цахкна, пишет Der Standart.

По его словам, прибыль — это незначительный, но важный шаг для Эстонии. Однако в Таллинне заинтересованы также в использовании замороженных активов. Кроме того, чиновник раскритиковал нежелание стран-членов Евросоюза использовать эти средства.

"Мне трудно понять, как политики, заинтересованные в переизбрании, будут объяснять эту позицию своим налогоплательщикам", — сказал Цахкна.

В то же время он не поддерживает юридические опасения, которые до сих пор обнародовали представители других стран.

"Я считаю, что с юридической точки зрения Украине можно передать российские замороженные активы. Однако сейчас в Европе отсутствует политическая воля", — отметил он.

"Я убежден, что юридически возможно передать замороженные российские активы Украине. Что сейчас отсутствует в Европе, так это политическая воля", — заявил он.

Напомним, 12 марта издание Financial Times писало, что Украина может получить первые миллиарды долларов от прибыли с российских активов летом этого года. Речь идет об активах в финансовой компании Euroclear, базирующейся в Бельгии.

Также Bloomberg 19 марта писало, что поставки оружия для ВСУ будут происходить за счет доходов от замороженных активов РФ. Соответствующее законодательство уже начали готовить в ЕС.