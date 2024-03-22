Массированный ракетный удар РФ по Украине: в Силах обороны Юга указали на особенности

До нанесения удара по Днепровской ГЭС враг активно распространял материалы на тему ее подрыва.

Российские войска в ночь с 21 на 22 марта массированно атаковали ряд украинских регионов, вместе с этим движение вражеских дронов постоянно менялось с целью истощения ресурса ВСУ. Об этом идет речь в сообщении Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что дроны-камикадзе заходили с южного направления несколькими волнами. Подразделения противовоздушной обороны вели напряженную боевую работу. Маневры "шахедов" были сложными, они постоянно меняли направления движения, что привело к истощению человеческого и технического ресурса.

В целом украинская противовоздушная оборона этой ночью уничтожила 25 дронов-камикадзе, из них 14 — в Одесской области, 5 — в Херсонской, 4 — в Днепропетровской, еще по одному дрону сбито в воздушном пространстве Запорожья и Николаевщины. При этом известно о многочисленных попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры. Специалисты уже принимают меры для восстановления объектов и поставки электричества.

Ближе к рассвету началась массированная ракетная атака россиян с использованием стратегической авиации и оперативно-тактических комплексов "Искандер" — 17 крылатых ракет защитники неба уничтожили, в том числе 14 — в Днепропетровской области и 3 — в Запорожье. Один человек погиб в Запорожской области, 14 раненых, 2 человека считаются пропавшими без вести.

Авторы сообщения отмечают, что враг нанес коварный удар по жилым кварталам и по ДнепроГЭС. Причем накануне он активно распространял материал о подрыве. Разрушениям подверглись семь частных домов, еще десятки повреждены.

Как известно, из-за ракетной атаки россиян сегодня Днепропетровская область вернулась к графикам отключения электроэнергии. Работу объектов критической инфраструктуры перевели на генераторы.

Также глава Минэнерго Герман Галущенко назвал ракетную атаку по энергетической инфраструктуре 22 марта наиболее мощной за последнее время. Оккупанты стремятся вызвать сбой в работе энергосистемы Украины.