Хмельницкий оказался без света из-за обстрела РФ, есть существенные повреждения объектов, — мэр

Жертвами атаки стали два человека, еще пятеро получили ранения, рассказал городской голова.

Российская ракетная атака по Хмельницкому привела к существенным повреждениям нескольких объектов критической инфраструктуры города, также известно о гибели двух человек. Об этом рассказал городской голова Александр Симчишин.

По словам политика, из-за обстрела областной центр полностью остался без света. Однако благодаря опыту и наличию соответствующего оборудования удалось оперативно восстановить водоснабжение и канализационного хозяйства. Сейчас в городе проблем с поставками воды нет.

При этом, продолжил мэр, в Хмельницком также восстановлены подача теплоснабжения и горячей воды. Однако еще есть проблемы с электроснабжением, энергетики уже запитали 50% потребителей. Работа образовательных и медицинских учреждений обеспечивается бесперебойно.

Отдельно мэр Хмельницкого рассказал, что, несмотря на работу сил противовоздушной обороны, российские оккупанты все же атаковали жилой массив города, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения, двое доставлены в больницу. Спасательная операция продолжалась в течение нескольких часов, благодаря чему была спасена 21-летняя девушка. Зафиксированы повреждения и разрушения ряда жилых домов, повреждены сотни квартир в многоэтажках. Десятки автомобилей получили повреждения.

Напомним, что российская армия сегодня утром начала масштабную ракетную атаку украинской территории. Воздушную тревогу объявляли во всех областях страны. Из-за обстрела в большей части Хмельницкого исчезло электроснабжение. Попадание зафиксировано в микрорайоне Дубовое.

Вчера, 21 марта, российские оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер" по Николаеву. Один человек погиб, еще шестеро пострадали и попали в больницу с ранениями различной степени тяжести.