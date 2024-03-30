Учебные мероприятия вроде Iron Fist – это прекрасная возможность показать, на что способны армии Японии и США в случае конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Фокус перевел статью Ставроса Атламазоглу о том, как США и Япония готовятся к войне с Китаем.

В феврале и марте Корпус морской пехоты США вместе с японской армией принял участие в Iron Fist 24 — ежегодных военных учениях, демонстрирующих координацию действий американских и японских военных. Группа America Ready провела совместные учебные операции как с сухопутными, так и с морскими силами самообороны Японии.

В ходе учений американская амфибийная группа провела морские и летные операции с японскими самолетами и военными кораблями. Что касается конкретных возможностей, которые отрабатывались в ходе учений, то оба соединения совершали операции по приближению, высадке, поиску и захвату (VBSS) вражеских или подозрительных судов в море.

Целью ежегодных учений Iron Fist является повышение оперативной совместимости между двумя армиями и усовершенствование взаимодействия между ними Фото: DVIDS

"Моряки, входящие в состав американской амфибийной группы готовности (ARG), и морские пехотинцы из 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты отпраздновали завершение 18-й серии учений Iron Fist вместе с военнослужащими Сухопутных сил самообороны Японии (JGSDF) и Морских сил самообороны Японии (JMSDF) на церемонии, состоявшейся 17 марта на летной палубе танкодесантного корабля JMSDF класса Ōsumi-JS Kunisaki (LST-4003)", – говорится в репортаже ВМС.

Целью ежегодных учений Iron Fist является повышение оперативной совместимости между двумя армиями и усовершенствование взаимодействия между ними.

"Подобные учения предоставляют отличную возможность для развития и интеграции, — заявил в пресс-релизе капитан Келли Флетчер, коммодор 11-й амфибийной эскадрильи (PHIBRON). — Учения Iron Fist прошли успешно, ведь во время них их проведения мы обменивались передовым опытом, учились друг у друга и оттачивали взаимодействие, чтобы улучшить нашу способность проводить комбинированные амфибийные операции".

Танкодесантный корабль JMSDF класса Ōsumi-JS Kunisaki Фото: Japan Maritime Self-Defense Force

Вооруженные силы Японии

Япония — важный союзник США в очень чувствительном геополитическом регионе. Расположенная рядом с Северной Кореей и Китаем, Япония будет иметь решающее значение в случае конфликта США с кем-либо из них. С точки зрения потенциала японские вооруженные силы становятся все сильнее и обладают значительной военно-воздушной и военно-морской мощью.

Если говорить о воздушной мощи, то на вооружении японских военных стоят 200 истребителей F-15J/DJ Eagle и 34 стелс-истребителя F-35A/B Lighting II (еще 123 заказаны). Кроме того, японские военные располагают 103 самолетами P-3 Orion и Kawasaki P-1, которые обеспечивают серьезные возможности противолодочной борьбы. Огромные просторы Индийского и Тихого океанов идеально подходят для ведения морской войны, и подводные лодки будут играть в ней важную роль. Таким образом, наличие мощного потенциала, предназначенного для поиска вражеских подлодок, станет ключевым ресурсом в случае конфликта.

F-35B Фото: U.S. Navy Photo

Что касается военно-морской мощи, то японские военные обладают значительным потенциалом, включая 42 эсминца с управляемыми ракетами и эскортные эсминцы, 23 ударные подводные лодки, 22 минных тральщика, 18 десантных кораблей и судов, 4 корабля снабжения, 4 легких авианосца (официально называемых вертолетными эсминцами) и 4 многоцелевых фрегата (FREMM).

Учения Iron Fist — отличный шанс объединить вышеперечисленный потенциал с возможностями американских военных и быть готовыми действовать как единое целое в случае конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу — опытный журналист в области обороны и национальной безопасности, специализирующийся на специальных операциях. Ветеран греческой армии (служба в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии), он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса, степень магистра в Школе перспективных международных исследований (SAIS) Джона Хопкинса и учится на доктора права в юридическом факультете Бостонского колледжа. Публиковался в изданиях Business Insider, Sandboxx и SOFREP.