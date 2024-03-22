"Исторический момент": Германия и Франция договорились о перспективном танке MGCS

Французский министр обороны также заявил, что в Украине откроют филиал производителя KNDS, который будет производить запчасти.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления с коллегой Себастьеном Лекорню сообщил, что странам удалось достичь прорывного согласия в проекте танка будущего MGCS. Об этом сообщает Reuters.

"Это больше, чем прорыв, это исторический момент", — заявил Писториус.

MGCS — это проект разработки танка следующего поколения, который заменит Leopard 2 в Германии и Leclerc во Франции. Это второй совместный амбициозный проект Парижа и Берлина. Вторым является разработка истребителя FCAS шестого поколения. Также Писториус заявил, что стороны договорились равномерно распределить промышленные объемы между двумя странами. Первый этап разработки MGCS ознаменуется подписанием соглашения в Париже 26 апреля.

Себастьян Лекорню добавил, что программа истребителя FCAS также достигла существенного прогресса, но деталей о состоянии разработки он не предоставил. Благодаря соглашению по проекту MGCS концерн KNDS теперь сможет открыть в Украине филиал для производства запчастей и начать обучать персонал. KNDS — это франко-немецкий концерн, который состоит из Nexter и Krauss-Maffei Wegmann.

"Мы объявляем, что немецко-французская компания KNDS закрепится в Украине с помощью местного подразделения", — заявил Лекорню.

Напомним, 30 января СМИ писали, что Италия планирует присоединиться в программу перспективных танков MGCS.

22 сентября стало известно, что танк MGCS может получить лазерное и электромагнитное оружие. Машина должна стать технологическим прорывом.