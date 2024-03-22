В РФ блогерша назвала российских солдат "пушечным мясом" и попросила прощения у украинцев

Девушка открыто заявила, что не понимает, за что борются военные Российской Федерации и почему правительство не может "подружиться" с США, чтобы прекратить все боевые действия в Украине. Девушку задержали.

В российском Батайске Ростовской области стримерша Нелли Хомячкова оскорбила ВС РФ. Она назвала их "пушечным мясом". Девушку задержали. Об этом сообщает российское издание "Курьер. Среда".

Один из участников стрима спросил Нелли, как она относится к "СВО-шникам".

"Я ненавижу СВО-шников, это пушечное мясо. Вы просто пушечное мясо и не понимаете этого. Пушечное мясо, которое жрут и жрут жирные эти. Вы сдохнете, и вы сдохнете там, 80% там просто сдохнут, это бойня. Вы не достигнете славы, вы не достигнете денег, вы идете на смерть! Потому что вы никто. Смысл того, что вы идете на смерть? Смысл, что вы идете на какие-то обещания тупые и грубые, и умираете?" — высказалась стримерша.

Она добавила, что не понимает, за что борются военные Российской Федерации и почему правительство не может "подружиться" с представителями Соединенных Штатов Америки, чтобы прекратить все боевые действия в Украине и найти "компромиссы".

После этого она "попросила" прощения у украинцев, аргументировав это тем, что ВС РФ должны "отойти" с территории государства.

"За что вы боретесь? Вы инстинктивно пошли туда. За что вы воюете? Почему вы не можете подружиться с Америкой? Надо сказать Америке, что извините, мы не правы, давайте дружить. Нужно просто сказать "извините, извините, Украина", — закончила Нелли.

На смелые заявления девушки пожаловались другие российские пользователи и к блогеру уже через несколько часов наведались представители Следкома.

После проверки факта произнесения фразы, отпущенной в сторону Вооруженных сил России, жительница Батайска Нелли Хомячкова была задержана для дачи показаний относительно инцидента.

Напомним, что блогер Алхим оскандалилась из-за видео под песню россиянки на фоне погибших бойцов ВСУ. Пользователи соцсетей раскритиковали Анну Алхим за ролик из Хмельницкого под песню на русском языке. Девушка, со своей стороны, заявила, что не оглядывалась вокруг в процессе съемки.

Ранее, 27 октября 2023 года, блогеру из Дрогобыча, который публично обзывал украинских военных преступниками и призывал создавать свои "территориальные общины", предъявили обвинение.