Во Львовской области будут судить блогера, который оправдывал агрессию РФ и препятствовал ТЦК (фото)

Обвиняемый также неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК и призывал людей блокировать их работу.

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Блогер из Дрогобыча, который публично обзывал украинских военных преступниками и призвал создавать свои "территориальные общины". В пресс-службе прокуратуры Львовской области сообщили подробности.

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Мужчина постоянно оправдывал российскую агрессию и препятствовал деятельности ВСУ. Кроме этого, блогер в соцсетях и на своем YouTube-канале пытался оправдать действия РФ с 2014 года.

Обвиняемый также неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК. Он заявлял, что военные, которые получили ранения на фронте и начали работать в этом учреждении, являются преступниками. Мужчина публично призывал людей препятствовать их работе. Конфликты он фиксировал на видео и умышленно публиковал в сети.

Фото: Прокуратура Львовской области

Вручение повесток гражданам Украины подозреваемый называл незаконным и неконституционным. В них он предоставил "советы" как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: Прокуратура Львовской области

Дело Марьяна Чавы

СБУ его имя не объявило, но СМИ указали Марьяна Чаву, который, вероятно, может быть фигурантом соответствующего производства, сотрудники правоохранительных структур задержали в июле 2023 года. Правоохранители нашли в его доме материалы, подтверждающие деструктивно-подрывную деятельность против Украины. Мужчина публиковал видео, целью которых было препятствование законной деятельности ВСУ. Его обвинили и деятельности, которая направлена на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу оккупанта.

У него изъяли ноутбук, телефоны, флеш-накопитель, различные записи и материалы. Его обвиняют по статьям о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, в сентябре СБУ сообщила о подозрении главе "медиахолдинга ДНР" Роману Беседину. Он призывал к массовым убийствам украинцев. предатель входит в ближайшее окружение террориста Пушилина, который лично способствовал его назначению в ряды прокремлевского органа пропаганды.