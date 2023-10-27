На Львівщині судитимуть блогера, який виправдовував агресію РФ і перешкоджав ТЦК (фото)

Обвинувачений також неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК та закликав людей блокувати їхню роботу.

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Блогер з Дрогобича, який публічно обзивав українських військових злочинцями та закликав створювати свої "територіальні громади". У пресслужбі прокуратури Львівської області повідомили подробиці.

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Чоловік постійно виправдовував російську агресію та перешкоджав діяльності ЗСУ. Окрім цього, блогер у соцмережах та на своєму YouTube-каналі намагався виправдати дії РФ з 2014 року.

Обвинувачений також неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК. Він заявляв, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати в цій установі, є злочинцями. Чоловік публічно закликав людей перешкоджати їхній роботі. Конфлікти він фіксував на відео та навмисне публікував у мережі.

Фото: Прокуратура Львівської області

Вручення повісток громадянам України підозрюваний називав незаконним та неконституційним. У них він надав "поради" як вибудовувати діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

Фото: Прокуратура Львівської області

Справа Мар'яна Чави

СБУ його ім'я не оголосило, але ЗМІ вказали Мар'яна Чаву, який, ймовірно, може бути фігурантом відповідного провадження, співробітники правоохоронних структур затримали у липні 2023 року. Правоохоронці знайшли у його помешканні матеріали, які підтверджують деструктивно-підривну діяльність проти України. Чоловік публікував відео, метою яких було перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Його звинуватили і діяльності, яка спрямована на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь окупанта.

У нього вилучили ноутбук, телефони, флеш-накопичувач, різні записи та матеріали. Його звинувачують за статями щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Фото: Пресслужба СБУ

Нагадаємо, у вересні СБУ повідомила про підозру голові "медіахолдингу ДНР" Роману Беседіну. Він закликав до масових вбивств українців. зрадник входить до найближчого оточення терориста Пушиліна, який особисто сприяв його призначенню до лав прокремлівського органу пропаганди.