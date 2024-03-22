"Пытаются продвинуться дом за домом": ВС РФ атакуют Ивановское в Донецкой области, — офицер

Украинские защитники пытаются работать на опережение и вовремя выявлять движения оккупантов в направлении их позиций. ВС РФ в свою очередь стремятся продвигаться хотя бы на несколько метров в день, рассказывает заместитель командира штурмовой бригады.

ВС РФ не оставляют своих попыток захватить село Ивановское в Донецкой области и продвигаться к каналу Северский Донец–Донбасс к югу от города Часов Яр. Об этом сегодня, 22 марта, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

По его словам, на Бахмутском направлении оккупанты меньше используют бронетехнику, поскольку понесли в ней существенные потери.

"Но пехотные группы так же интенсивно заходят в операционные районы, пытаются продвинуться дом за домом, окоп к окопу и, таким образом, хотя бы по несколько метров продвигаться в день. Закономерностей нет каких-то: противник пытается как и большими силами до нескольких механизированных рот при поддержке танков атаковать, так и просто небольшими группами, по пять или шесть, иногда восемь человек продвигаться от укрытия к укрытию, чтобы не быть замеченными", — рассказал военный.

Он отметил, что украинские защитники пытаются работать на опережение и вовремя выявлять движения оккупантов в направлении их позиций.

"На подступах нанести артиллерийский удар, поднять в небо FPV-дроны, поднять в небо дроны со "скидами" и уничтожить противника, и в основном — это удается. Когда же противник все же доходит до наших позиций, тогда начинаются стрелковые бои и приходится вводить в бой наши танковые резервы", — Алексей Тарасенко.

Напомним, что 21 марта в Институте изучения войны сообщили, что ВС РФ продвинулись на Бахмутском направлении . Согласно геолокационным кадрам, оккупанты продвинулись на север от Ивановского.

20 марта в районе Бахмута Донецкой области российская колонна пошли на прорыв, однако Силы обороны применили противотанковое оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.