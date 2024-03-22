В Одессе снова прогремел взрыв: энергетики сообщили об экстренном отключении света

Из-за обстрелов и значительных повреждений энергетической инфораструктуры город Одесса и Одесский район вынуждены переходить на экстренные отключения света.

В Одессе 22 марта после 18 часов прогремел взрыв. До этого объявили о возможном ударе баллистической ракетой. Об этом сообщает "Общественное Одесса".

0 18:10 в Одесской области объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, сообщили в Воздушных силах.

В 18:14 сообщили о взрыве в городе.

"В Одессе прогремел взрыв", — пишет "Суспільне".

Впоследствии в местных пабликах сообщили о прилете и что воздушное пространство чистое. Также в сети сообщили, что днем возле Одессы заметили вражеский разведывательный дрон.

Пока что официальные власти о последствиях взрыва в Одессе не сообщили.

Из-за обстрелов энергетической инфораструктуры город Одесса и Одесский район вынуждены переходить на экстренные отключения света. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

"Графики отключений пока применять невозможно. Причина: значительные масштабы повреждений после утреннего обстрела. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев, но для стабилизации энергосистемы области нужно больше времени", — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 марта ВС РФ атаковали Одесскую область дронами. Повреждены энергообъекты, без света остались 53 тысячи человек. Поэтому, по распоряжению НЭК Укрэнерго, в Одессе частично происходят стабилизационные отключения.