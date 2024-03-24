Ударили по Киеву и западным областям: ВС РФ массированно атаковали Украину 24 марта (фото)

Российские оккупанты целились по объектам критической инфраструктуры. Им удалось поразить объекты критической инфраструктуры в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях, из-за чего люди остались без света и тепла.

Ночью 24 марта российские оккупанты запустили по Украине 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 28 ударных БПЛА типа Shahed. Об этом сообщило командование ВС ВСУ.

В результате противовоздушного боя уничтожены 43 воздушных цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

Фокус собрал все, что известно на данный момент о массированной комбинированной атаке ВС РФ по Украине.

Киев и область

Киев подвергся ракетной атаке россиян второй раз за недавние четыре дня. Как информируют в Киевской городской военной администрации, ночью 24 марта российские военные выпустили по украинской столице три вида ракет: Х-101/Х-555/Х-55. Их выпустили стратегические бомбардировщики Ту-95МС с района Энгельса (Саратовская область, РФ). На Киев ракеты заходили группами, с северного направления.

По состоянию на утро 24 марта украинские военные сбили около десятка выпущенных ВС РФ ракет. В Деснянском районе столицы обломки упали на территорию лесных насаждений. В Шевченковском районе падение обломков зафиксировали на территории парковой зоны и на территорию жилой застройки. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Киеве горожане прячутся в метро во время ракетной атаки 24 марта

В Киевской области в одном из населенных пунктов обломки ракет упали на территорию автомойки и повредили проходящую рядом линию электропередач. Из-за этого более 400 домов остались без электроэнергии. В другом месте обломки упали на открытой местности за пределами населенных пунктов. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавших от ракетной атаки нет.

Львовская область

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что ночью вражеские "шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области в городе Стрый. Возник пожар. На месте инцидента сейчас работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

В городе Стрый оккупанты повредили объект критической инфраструктуры. Начался пожар

Днепропетровская область

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью российские войска атаковали область ударными БПЛА. Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений. А еще 3 тыс домов, где в общей сложности проживают 76 тыс человек. В одном из медучреждений были перебои с электроснабжением. Его восстановили.

В Кривом Роге люди искали укрытие во время атаки ВС РФ на подземных станциях метротрама

А в районе Никополя ВС РФ ударили по критической инфраструктуре: обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тыс абонентов в Никополе и более 6,4 тыс в районе.

Одесская область

Силы обороны юга 24 марта сообщили о том, что "шахеды" ночью повредили припортовую инфраструктуру на Дунае в Одесской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши. По данным польского командования, объект вошел в воздушное пространство в районе города Осердув и пробыл там в течение 39 секунд.