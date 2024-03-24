"Будет уязвима для ВСУ": Россия строит железную дорогу в Бердянск, — британская разведка

Разведчики считают, что одной из целей Кремля будет поддержка активности в Мариуполе. Оккупанты, вероятно, захотят восстановить разрушенный ими же "Азовсталь".

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило, что Российская Федерация строит железную дорогу на оккупированных территориях Украины. Таким образом противник хочет облегчить себе доступ к захваченным городам. Об этом говорится в публикации британского ведомства в Х (ранее Twitter).

МО Британии отмечают, что ранее, 18 марта, Владимир Путин заявил о строительстве железнодорожной ветки от российского Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым через захваченные территории Украины. Он сказал, что первый участок железной дороги якобы восстановит доступ к городу Бердянск, эта новая линия в итоге должна достичь Севастополя и призвана обеспечить дублирование Керченского моста.

По данным разведки, железная дорога проходит через территорию, которая уязвима для украинских высокоточных ударных систем большой дальности.

"Железнодорожная ветка к югу от Донецка длиной почти 60 км строилась восемь месяцев. Это почти наверняка один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за боевых действий за пределами Донецка", — отметили в ведомстве.

Специалисты британской разведки считают, что одной из целей РФ будет поддержка активности в Мариуполе. Они предполагают, что оккупанты, вероятно, захотят восстановить металлургический комбинат "Азовсталь" и другие объекты тяжелой промышленности, которые, хотя серьезно повреждены, и Россия может попытаться отремонтировать и эксплуатировать в будущем.

Напомним, 20 марта Фокус писал о том, что РФ строит железную дорогу в Крым и почему она не станет альтернативой Керченскому мосту. Железная дорога с территории РФ через Мариуполь, Бердянск и вдоль побережья Азовского моря в Крым может стать лишь логистическим обеспечением российских войск на востоке и юге Украины, рассказали эксперты Defense Express.