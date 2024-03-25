Ночная атака Shahed: часть Одессы без света, на Николаевщине много раненых

В Одесской и Николаевской областях силы ПВО сбили 8 ударных БпЛА, однако в регионах зафиксированы попадания. По данным Сил обороны Юга, вражеские беспилотники повредили энергетические объекты в обоих областных центрах.

Вооруженные силы Российской Федерации ночью атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Часть Одессы осталась без света. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в понедельник, 25 марта.

"Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения. Сегодня в городе не работает городской электротранспорт", — написал он.

Из-за временной остановки работы трамваев и троллейбусов на линии выйдут дополнительные автобусы, сообщил Telegram-канал Одесса.Официально.

Кроме того, детские сады, которые по состоянию на 8:00 не имеют света, будут принимать детей в очередные группы. Кормить детей заведения не будут, потому что приготовление пищи в таких заведениях невозможно.

Детсады, в которых электроснабжение восстановлено, будут работать в обычном режиме.

Атака Shahed на Юг: что известно

Поздно вечером в воскресенье, 24 марта, российские оккупанты запустили ударные БпЛА из акватории Черного моря.

Перед атакой дронами с самолета тактической авиации ВС РФ пытались повредить работе украинской ПВО и выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П. Она потеряла боевую способность еще в воздухе. Информации о пострадавших или разрушениях нет, информируют Силы обороны Юга.

После этого враг атаковал несколькими волнами дронов типа "Shahed-131/136". В Одесской и Николаевской областях силы ПВО сбили по 4 ударных БпЛА.

Впрочем, избежать попаданий не удалось. Обломки сбитого "шахеда" повредили энергетический объект в Одесской области. Это вызвало пожар и обесточивание части областного центра и близлежащих населенных пунктов. Пожар ликвидировали. Люди не пострадали.

На месте продолжаются восстановительные и ремонтные работы продолжаются.

В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту. Там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Никто не пострадал.

По данным Сил обороны Юга, "шахеды" барражировали среди жилых кварталов населенных пунктов. В результате падения сбитого вражеского дрона в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома. Там также возник пожар, который ликвидировали спасатели ГСЧС. Взрывная волна повредила несколько окрестных домов. По предварительным данным, 11 человек получили ранения, 2 госпитализированы, остальные пострадавшие получили помощь на месте.

Напомним, 22 марта ВС РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры на Харьковщине. Временно без света остался Харьков.

25 марта глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с восстановлением электроснабжения в Харькове может улучшиться не ранее чем через неделю.