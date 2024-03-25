"Пробовали использовать": Буданов рассказал о новых морских дронах россиян (видео)

В ГУР говорят, что только один раз видели использование российского морского дрона, а все остальные попытки были безуспешными.

В России разработчики пытаются сконструировать собственные морские ударные беспилотники вроде украинских, но их попытки не имеют успеха. Об этом рассказал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в документальном фильме "Битва за море".

"У них есть разработки. Но они как-то пробовали его использовать. Один раз мы видели реальное использование, а все остальные случаи у них неудачные были", — заявил Буданов.

По его словам, россияне не смогли пока показать успешное использование своих морских дронов по техническим причинам. Он добавил, что последние 2 года ни одного российского корабля в северо-западной части Черного моря никто не видел.

Между тем Украина своими морскими дронами уже потопила ряд российских кораблей.

"Сейчас многие и официальные должностные лица и военные аналитики подчеркивают, что достижения Украины в Черном море за последнее время действительно впечатляют. Украина потопила 20% Черноморского флота РФ, и это очень хороший результат", — сказал представитель разведки Минобороны Андрей Юсов.

Напомним, что морские дроны ГУР "Magura V5" уничтожили патрульный корабль РФ "Сергей Котов". Соответствующая миссия состоялась в сотрудничестве с военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Также сообщалось, что кадры, распространенные в сети, свидетельствуют о том, что патрульный корабль "Сергей Котов" пытался убежать от украинских дронов. Он пошел на дно 5 марта.