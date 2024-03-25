ВС РФ атаковали Киев баллистикой: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие (фото)

По информации столичного городского головы Виталия Кличко, в Печерском районе зафиксировали пятерых пострадавших. Троим из них медики оказали помощь на месте. Двоих, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали.

В понедельник, 25 марта, российские оккупанты нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

По его информации, противник атаковал столицу баллистикой около 10:30 утра. Украинская противовоздушная оборона уничтожила вражеские цели. Сейчас эксперты устанавливают тип ракет.

Кроме того, россияне повредили несколько объектов в разных районах Киева. В частности, в Печерском, Соломенском, Днепровском и Голосеевском.

Печерский район

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден дом.

В 11:07 начальник КГВА уточнил, в результате повреждения нежилого здания не произошло последующего горения. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Позже городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о пяти пострадавших в Печерском районе. Троим медики оказали помощь на месте. Двоих, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали.

Соломенский, Днепровский и Голосеевский районы

По информации Попка, в результате ракетного удара оккупантов в Соломенском районе поврежден многоэтажный дом.

Кроме того, в Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков.

"Есть пострадавшие, информация о количестве выясняется. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", — добавляет глава КГВА.

Также в Киевской городской военной администрации заявили, что для ликвидации последствий ракетного удара по столице перекрыта улица Бойчука.

Напомним, 25 марта председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что россияне атаковали Одесскую область с помощью БПЛА. В результате чего есть повреждения энергетической инфраструктуры.