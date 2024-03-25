"Мы предупреждали": Гуменюк раскрыла новые детали ракетного удара по Киеву (видео)

По словам спикера пресс-центра ОК "Юг", у противника колоссальное количество противокорабельных ракет, которые он может регулярно запускать по украинским регионам. Связано такое обострение может быть с президентскими выборами.

Российские оккупанты запустили ракеты по Киеву посреди дня, в результате чего в одном из районов столицы зафиксированы сильные разрушения. Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире "24 канала" поделилась новыми деталями вражеского террора.

По ее словам, в результате вражеского удара был поврежден жилой дом. ВС РФ регулярно запускают ракетное вооружение с территории временно оккупированного Крымского полуострова по разным украинским регионам. В этот раз взрывы прозвучали и в столице.

Связан террор может быть с тем, что в России завершились президентские выборы и Владимир Путин, которого избрали на еще один срок, принял решение дальше терроризировать украинцев.

"Мы предупреждали, что после выборов в России, у них будет определенное обострение в частности с акцентом на различные регионы Украины и с применением различных видов ракетного вооружения", — заявила Наталья Гуменюк.

По предварительным данным, продолжает начальница пресс-центра ОК "Юг", по Киеву могли выпустить противокорабельную ракету "Циркон", которых у противника есть еще достаточное количество. В то же время, использовать по назначению ВС РФ могут их редко.

"Если бить по гражданским судам, ссылаясь на назначение этих ракет, мировое сообщество будет реагировать чрезвычайно бурно. Это по состоянию на сегодня не основная задача врага. Поэтому очевидно Россия пытается весь свой ракетный потенциал применить различными способами. Поскольку эти ракеты имеют чрезвычайную скорость, противник рассчитывает, что наши системы ПВО не смогут их сбить", — подытожила Наталья Гуменюк.

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Напомним, 25 марта сообщалось, что ВС РФ атаковали Киев баллистикой. По информации столичного городского головы Виталия Кличко, в Печерском районе зафиксировали пятерых пострадавших. Троим из них медики оказали помощь на месте. Двоих, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали.