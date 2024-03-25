У Путина больше нет границ: Кремль может применить "новое оружие", — Times

Как считает эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон новые воздушные атаки на Украину снова поставили под угрозу Запорожскую атомную электростанцию. Вокруг ядерного объекта срочно нужно создать демилитаризованную зону.

Президент РФ Владимир Путин после теракта в Подмосковье может подумать, что у него нет больше ограничений в методах достидения своих целей. Он может использовать любое оружие против Украины. Об этом написал бывший командир Объединенного полка химических, биологических, радиологических и ядерных войск Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Times.

По словам эксперта, теракт в концертном зале "Крокус-Сити" повывашет уровень эскалации, независимо от того, кто несет за него ответственность. Теперь вероятность того, что Кремль может использовать химическое или даже яденое оружие, чтобы добиться своих целей, выросла.

Кроме того, как сообщается, новые воздушные атаки на Украину снова поставили под угрозу Запорожскую атомную электростанцию, которая сейчас контролируется оккупантами. Жизненно важный источник питания, поддерживающий охлаждение реакторов, отключен. Потенциальную аварию " можно предотвратить только с помощью старых генераторов.

В материале говорится, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси "заигрывает" с президентом Сирии Башаром Асадом, предлогая ему помощь. Так, в Дамаске уже много лет пытаются создать "бомбу".

"Я смиренно предлагаю г-ну Гросси быть в Украине или, возможно, в Москве, чтобы обеспечить безопасность ЗАЭС, а не размахивать ядерной энергией перед носом другого тирана, который, вероятно, будет использовать ее как ужасающее оружие, а не как ценный источник энергии для своего народа", — написал Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, срочно нужно создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Это поможет предотвратить огромную экологическую и гуманитарную катастрофу. Для этой задачи свои войска могли бы, как считает эксперт, предоставить Китай или Индия. На них Путин не будет нападать.

"Я считаю, что Путин не исключает возможности использования ЗАЭС в качестве импровизированного ядерного устройства", — написал эксперт.

Ранее сообщалось, что ВС РФ превратили энергоблок ЗАЭС в спортзал и гараж для техники. На опубликованном видео видны грузовики с российской символикой войны и прочая тяжелая техника. Рядом стоят три БТР.

Также в "Энергоатоме" сообщали, что Запорожская АЭС на грани блэкаута. По словам Петра Котина, сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная".